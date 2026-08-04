Анфиса Чехова рассказала, как справляется с неприятностями Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущая Анфиса Чехова, которая ведет мастер-классы и практики йоги для женщин, часто комментирует события из своей жизни. Так, на днях звезда опоздала на самолет в Дели (Индия), из-за чего ей пришлось задержаться в воздушной гавани почти на целые сутки.

Своими эмоциями Анфиса решила поделиться с подписчиками. Она отметила, что распространенная сейчас «осознанность» и «проработанность» не дает многим девушкам выплакаться как следует в негативные моменты жизни.

«Я думаю, что нужно быть той девочкой, которая умеет проживать эмоции в моменте. Если грустно, если ты расстраиваешься, если ты стрессуешь, если тебе плохо — да, поплакать, пожаловаться, поныть, может быть, и отпустить эти эмоции. Справиться с ними и все», — написала Чехова.

Кроме того, в сложные времена Анфиса советует посмотреть на тех, кому твои проблемы покажутся смешными. Например, на Валерию Чекалину (блогер Лерчек), которая получила 5 лет условно и огромный штраф в тот момент, когда она проходит лечение от онкологического заболевания.

«Каждый раз, когда у меня что-то происходит, я думаю про нее. Думаю, сколько же у нее сейчас выпало испытаний и как сложно не отчаяться во всем этом», — добавила Чехова.

Напомним, 48-летняя Анфиса Чехова воспитывает 14-летнего сына Соломона, которого она родила от актера Гурама Баблишвили. Анфиса и Гурам поженились уже после появления ребенка на свет, но их брак продлился лишь два года. В феврале этого года Чехова вышла замуж за продюсера Александра Златопольского.

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