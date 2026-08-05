Заслуженный артист РФ Николай Добрынин на премьере Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На премьере фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» в московском кинотеатре «Октябрь» заслуженный артист России Николай Добрынин появился в белоснежном костюме. Актер, сыгравший человеческое воплощение Копатыча в новой картине, признался KP.RU, что находит много общего со своим персонажем, поделился секретом неожиданной популярности в социальных сетях, а заодно рассказал о своей дочери Нине, которой скоро исполнится 18 лет.

— Насколько помню, в мультфильме Копатыч любил мед и сад. У вас с этим как?

— Да, укуси меня пчела, да, я тоже земной человек. Я люблю копаться в земле, в огороде, выращивать огурцы и безумно люблю мед. То же самое, я патологический сладкоежка.

— Вы в последнее время в тренде в соцсетях…

— Да, я самый крутой, самый продвинутый дед в стране!

— А кто вам помогал с созданием видео, которые стали популярными?

— Это случайно произошло. Недавно прошла премьера фильма «Дед Фомич», и у нас снималась очень известный блогер Аня Покров. Она говорит: «Николай Николаевич, а не попробовать ли нам?» Я говорю: «Да ну, ерунда какая». В ответ: «Ну, пожалуйста». Мы попробовали, зашло. Тут же 9 миллионов собрал.

Все мои студенты говорят: «Николай Николаевич, вы прям жжете в TikTok». В основном это для пиара, для себя я их не пишу. Вот сейчас «Смешарики» мы записали с Яном Цапником, Тонечкой, которая играла Нюшу, 15 тиктоков. Ну, зашли бы там по полтора миллиона — ну круто, чего. Мы же веселые, классные делаем.

Николай Добрынин: "Да, я самый крутой, самый продвинутый дед в стране!" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— А дочка вам подсказывала, как снимать TikTok, или вы у нее спрашивали?

— Нет, дочка сама офигела. Она говорит: «Папа, ты просто рулишь». Нет, нет, на это есть профессиональные люди. Дочка у меня учится в Строгановской академии, очень серьезный человек. Абсолютно не до TikTok.

— Слово «нишевый» может стать словом года. Слышали? Означает что-то не для всех. Может, у вас есть какое-то нишевое увлечение?

— Первый раз слышу. Приведи пример.

— Например, сидеть на лавочке и смотреть за воробьями…

— Ой, нет, я здоровый человек, слава богу. За воробьями у меня нет желания смотреть. Я с утра душ холодный принимаю. Нет, у меня с мозгами еще, слава богу, все в порядке.

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