«Меня любят»: Бывшая жена Галустяна сделала заявление после его тайной свадьбы

Виктория и Михаил развелись после 18 лет брака. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Михаил Галустян в апреле 2025 года сообщил о разводе с женой Викторией после 18 лет брака. Шоумен оставил семью ради 35-летней визажистки Лилии Киосе. Бывшие супруги остались друзьями и совместно воспитывают дочерей - 15-летнюю Эстеллу и 14-летнюю Элину.

Недавно стало известно, что спустя год после громкого заявления Галустян и Киосе тайно поженились. Судя по всему, его бывшая супруга тяжело восприняла эту новость.

В интервью Наталье Лукичевой Виктория Галустян впервые рассказала о своей жизни после развода. Экс-супруга шоумена призналась, что перемены даются ей нелегко, но она с оптимизмом смотрит в будущее.

«У любой ситуации есть стадия - год спустя. Нужно помнить это, когда очень тяжело или что то идет не по плану», - рассказала Виктория, отметив, что всегда старается поддерживать близких в трудные периоды.

По словам женщины, раньше она считала, что брак – это на всю жизнь. Но теперь ее взгляды изменились.

«Это решение двух партнеров. Если пришло время идти разными путями, так тому и быть. Я часто откладывала свою жизнь на потом, ставила желания на паузу. Теперь приходится догонять. Но я отлично бегаю, поэтому все будет хорошо», - считает она.

При этом Виктория по-прежнему уверена, что главное в браке – это верность.

«Быть преданной своему партнеру при любых обстоятельствах», - подчеркнула бывшая жена комика.

У Виктории есть мечта - сыграть главную роль в фильме «Честная куртизанка».

«Мне нравится бросать вызов мужчинам, и я знаю, что они меня любят и не хотят причинить зла. В этом мы похожи», - говорит экс-супруг шоумена.

Ранее Михаил Галустян сделал заявление о своей тайной свадьбе.

«Я развелся в 2024 году, а новая жена появилась спустя два года — в 2026-м. Да, мы были знакомы до этого. Она пару раз приезжала ко мне домой по работе. Это были рабочие визиты — никаких отношений. Мы не созванивались и не дружили. И с моей бывшей женой они не были подругами. А после развода судьба свела нас снова - уже по-другому. Поймите, браки рушатся внутри, а не из-за третьего лица. По поводу детей: я люблю своих дочерей и остаюсь их отцом каждую минуту», - заявил 46-летний шоумен.

О том, что Лилия была вхожа в их дом, до этого в соцсетях сообщила сама Виктория. Отвечая на вопросы подписчиков, она рассказала, как относится к новой избраннице Михаила.

«Мы знакомы с этой женщиной. Она даже приходила к нам домой по работе, естественно. Мы знакомы столько же, сколько и Миша с ней знаком. В новом статусе я с ней еще не пересекалась по стечению обстоятельств, - рассказала Виктория. - Что я могу сказать? Как я к ней отношусь? Мне ни холодно, ни жарко. Мне неважно, кто будет рядом с ним. Главное, чтобы человек, с которым я прожила 20 лет и который стал для меня близким, был самым счастливым. Пусть не со мной. Пусть буду счастлива и я тоже».