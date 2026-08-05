Десантника с позывным «Катана» представили к высокой государственной награде. Фото: кадр видео

Личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ежедневно проявляет образцы высочайшего мужества и профессионализма. Cреди воинов «крылатой пехоты» есть и настоящие сэнсеи.

Ярким примером доблести и мужества в зоне спецоперации стал оператор ударных FPV-дронов прославленной 76-й гвардейской дивизии ВДВ с позывным «Катана», который сейчас действует на Добропольском направлении в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Его подразделение активно участвовало в освобождении населенного пункта Шевченко (Донецкая Народная Республика), где российские военнослужащие продемонстрировали неоспоримое тактическое и техническое превосходство.

«Действуя в составе малых штурмовых групп, «Катана» в совершенстве овладел современной тактикой ведения боя. Тесно взаимодействуя с расчетами разведывательных квадрокоптеров, он активно применяет ударные FPV-дроны для точного поражения целей, нанося противнику невосполнимый урон в живой силе и технике», - комментируют кадры боевой работы десантника в Минобороны России.

И приводят цифры, которые просто поражают. За период спецоперации «Катана» лично уничтожил более 300 украинских военнослужащих, сжег 10 танков, 40 бронемашин и 40 артиллерийских орудий. Можно представить, какой урон он нанес киевскому режиму и сколько спас жизней наших военнослужащих.

«Был призван военкоматом, меньше, чем через полгода подписал контракт. Сказал, что хочу на передовую, к мужикам нашим помогать. Так попал в разведку ВДВ. На симуляторе БПЛА через 20 минут летал, а уже на следующий день на полигоне дали настоящую «птицу». Через три дня с ней уже маневрировал и пикировал. У хороших пилотов все навыки затачиваются до мышечной памяти», - рассказывает о себе «Катана».

Десантник планирует с доблестью продолжать дело денацификации Украины и защиты мирного населения Донбасса.

«За проявленный героизм, исключительную храбрость и выдающиеся результаты в уничтожении живой силы и техники противника «Катана» представлен к высокой государственной награде», - заявили в Минобороны России.

Напомним, только за время спецоперации 111 российских десантников стали Героями РФ.

Десантника с позывным «Катана» представили к высокой государственной награде

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