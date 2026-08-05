Юрий Скуратов: Смертную казнь – ввести, без высшей меры не обойтись

Юрий Скуратов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

…- Юрий Ильич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, биограф Скуратова.

- Добрый вечер, Александр. Рад слышать.

- Взаимно. 30 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В августе 1996-го в СИЗО «Бутырки» расстреляли маньяка Фишера. И вопрос сегодня у многих граждан, а не только у меня - в связи с тем, что вытворяют укронацисты… И не только в связи с этим, а вообще давно эта тема назрела - нужно ли возвращать высшую меру наказания в России?

- Понятно. Надо сказать, что это - вопрос, который давно волнует и правоприменителей, и теоретиков уголовного права, и криминологов - по поводу того, как быть со смертной казнью.

Ты знаешь, Александр, что у нас ее, в принципе, юридически не отменяли. Но приостановили реализацию. Давай вспомним, что это решение было принято в связи с вступлением России в Совет Европы.

- Так теперь можно же это «эмбарго» и отменить…

- Есть и «за», и «против». «За», на мой взгляд, - это то, что есть фигуранты уголовных дел, совершившие тяжелейшие преступления, которые унесли жизни многих людей… И создали реальную угрозу большим людским коллективам, по своей направленности эти правонарушения подрывают устои самой государственности.

- А «против»?

- «Против», пожалуй, единственный аргумент - были судебные случаи и следственные ошибки, когда расстреливали, приводили решение о смертной казни в действие ошибочно. И были факты, допустим, по делу Чикатило, когда пострадал один невинный человек.

- Это перед тем, как вычислили и арестовали Чикатило.

- Да-да. И это обстоятельство, конечно же, достаточно серьезное, его нельзя не учитывать. Но вместе с тем, конечно же, вопрос об ответственности в виде смертной казни - это вопрос конкретной криминальной ситуации в стране и так далее.

Я убежден, что в нынешних условиях эту меру наказания вводить нужно. Но по отдельным, лишь по отдельным, узко ограниченным категориям дел… Прежде всего - связанным с терроризмом, с преступлениями против мира и человечности, которые уносят жизни многих людей.

То, что произошло у нас при нападении на этот центр, когда были убиты такое количество людей террористами, как это можно оценить лишь пожизненной мерой?

- Вы имеете в виду, видимо, «Крокус»?

- Да, конечно, «Крокус Сити Холл». Как можно действия этих бандитов, террористов, оценить только в таком виде, как пожизненное заключение? Причем государство еще должно тратить деньги на содержание этих подонков, иначе их назвать трудно.

Поэтому я считаю, что смертная казнь должна вводиться. Она, помимо всего прочего, будет иметь большое профилактическое значение.

- То есть?

- Эти преступники, прежде чем идти на совершение своих преступлений, они еще десять раз подумают… Потому что им придется свои жизни отдать за те или иные тяжелейшие преступления.

И я поддерживаю уже высказанное предложение и Александром Ивановичем Бастыркиным, и некоторыми другими нашими правоохранителями, и учеными, - о том, что нам надо вводить смертную казнь при всех, понятно, каких-то издержках.

- Вы, видимо, имеете ввиду реакцию Европы?

- Опять - Европа... Но мы сейчас свободны от обязательств в связи с тем, что приостановили наше членство в Совете Европы.

И, конечно же, это вопрос суверенитета, это вопрос самостоятельности нашего государства, наших законодателей. Пусть они тщательно это обсудят, взвесят все «за» и «против».

И, разумеется, нужно исключить эти судебные ошибки, очень выборочно высшую меру применять. После тщательного анализа, когда все материалы дела и судебного разбирательства покажут, что речь идет именно об этих преступниках, которые данное преступление совершили.

- Согласен с вами абсолютно. Тем более, Юрий Ильич, вы же видите, что творят киевские укронацисты.

- Совершенно верно, да. И они тоже должны знать, что их достанут все равно… Будет организован суд, и не исключено, что именно их настигнет эта кара в виде смертной казни за содеянное преступление.

- То есть, можно будет найти виновников гибели и наших ребят в колледже в ЛНР, и в Геленджике, и в Подмосковье…

- Да, и мирных, прежде всего, жителей. И тем более практика Следственного комитета показывает, что при всех трудностях все же в отдельных случаях они точно устанавливают лиц, совершивших эти преступления. Но, конечно, это должно быть подтверждено судебным решением.

- Спасибо, Юрий Ильич!

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