Министерство обороны РФ

Оборонное ведомство России сообщает о нейтрализации пяти грузовых судов в Черном море. По информации министерства, 3 и 4 августа наши дроны-камикадзе «Герань-4 сикер» нанесли точные удары по сухогрузам. Эти морские суда использовались для оснащения вооружением и боеприпасами формирования киевского режима.

Точные удары наносились в акватории Черного моря, на рейде и морском порту города Николаева, а также районах к востоку и югу от Одессы. Согласно заявлению, успешное поражение целей позволило существенно «ограничить возможности противника по переброске вооружений, военной техники и иных грузов военного назначения».

Отдельно отмечается, что в ночь на 4 августа был проведен массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и дальнобойных ударных беспилотников. Целями этих ударов стали транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области.

В украинской столице были поражены несколько объектов, включая логистические центры, задействованные в хранении и распределении компонентов для беспилотных летательных аппаратов, а также товары двойного назначения, роботизированные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы.

Среди пораженных ракетами и ударными дронами объектов: «МЛП-Чайка», «Новая почта» (инновационный терминал и логистический центр), «Транс-логистик» и «Эпицентр» Киев. А в Киевской области также были атакованы логистические центры «Терминал Бровары», «Рабен Украина» и один из комплексов компании «Новая почта» в Броварах.

Все эти объекты использовались для хранения комплектующих для беспилотников, в том числе иностранного производства, а также для распределения и хранения летательных аппаратов самолетного типа и сопутствующих компонентов. Это информация была подтверждена военной разведкой.

Кроме того, южнее Одессы, на морском переходе, были предупреждены ударами еще три сухогруза, которые, по заявлению ведомства, осуществляли доставку вооружения и военного имущества для ВСУ.