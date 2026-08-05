«Берегите здоровье и кошелек»: гороскоп для всех знаков Зодиака от Тамары Глоба в августе – кому повезет, а кому надо быть осторожнее

Тамара Глоба Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Астролог Тамара Глоба составила новый гороскоп на период с 5 по 31 августа 2026 года. Мы прослушали и публикуем важные фрагменты для всех знаков Зодиака.

Август — месяц Льва, Лев управляется Солнцем, это наше светило, которое дает нам жизнь, обогревает нас, дает нам возможность развития.

Дни, которые потребуют повышенного внимания и осторожности в августе: 9 августа (утро), 10 (вечер), 11, 12, ночь с 13 на 14 августа, 18, 20, 21 (первая половина), 22, 24, 28, 30 и 31 августа.

ОВЕН

Это важное время для работы, вы настроитесь на обязательства, которые впоследствии дадут хорошие возможности. Удачный период также и для путешествий, для занятий делами родственников, родственного бизнеса, совместных поездок. Рухнут какие-то проекты, которые вам нравились, но тут же появятся и новые возможности из всего, что вы делали ранее. Удачное время также и для ремонтов — во второй половине месяца займитесь обустройством жилья. Параллельно творческим успехам, новым знакомствам, интересным встречам, в том числе с людьми из прошлого (они помогут продвигаться вперед) — вы будете в этом месяце получать интересную реализацию во всех направлениях. В конце месяца будьте внимательны ко всему, что происходит вокруг вас, берегите здоровье и берегите свой кошелек, чтобы не потерять ничего.

ТЕЛЕЦ

Нужно обратить внимание на дела недвижимости. Помогите родителям, присмотрите за своим имуществом и домом, займитесь вопросами ремонтов. Особое внимание делам детей. Удачное время для работы с родственниками, активные поездки и интересные переезды, которые могут изменить место жительства. Хорошее время для любви, вполне возможно — зачатие или беременность. Важное время для работы - возможны интересные перемены.

БЛИЗНЕЦЫ

Родственникам потребуется повышенное внимание, будьте внимательны к делам братьев и сестер, а также к своему окружению. Люди, которые вам дороги, вернутся из прошлого, будут помогать, а также вам придется помогать тем, кому вы когда-то не протянули свою руку. Удачное время для возможностей из прошлого, здесь появятся интересные предложения, на которые нужно опираться. Будьте внимательны в транспорте, берегите свое движимое имущество. Хороший творческий период, вы активно будете зарабатывать нужные вам деньги, придут перемены, которые касаются вопросов дорог, творчества, любви. И, вполне возможно, вы заложите новые проекты вместе с теми, кто вас любит. В конце августа в работе нагрянут перемены. Опирайтесь на то, что уже делали и что умеете, но постарайтесь пересмотреть свои взгляды и направления деятельности.

РАК

В начале месяца вы планируете что-то важное и интересное, связанное с новыми людьми, с друзьями, и уже во второй половине месяца активно займетесь этими проектами. В конце месяца обратите особое внимание на свое здоровье. Могут прийти перемены и в работе, и в вопросах карьеры. Они также коснутся и жилищных вопросов. Удачное время для обустройства жилья, в дом приедут новые люди, и это будут люди, которые во многом помогут вам пересмотреть отношения к имуществу, недвижимости. Хороший период также и для заработков, но будьте осторожны в расходах. Конец первой декады и начало второй декады августа – это время, которое сулит потери. В конце августа будьте внимательны в дорогах, избегайте сомнительных знакомств в дорогах, будьте аккуратны за рулем.

ЛЕВ

Это ваш месяц, и именно в этом августе вы переживаете интересные события, которые во многом принесут успех. В чем-то будут и потери — они касаются конца первой декады и начала второй декады. Это время, когда уйдут люди из прошлого, но также и появится много новых людей, которые придут с признанием, как вы были важны в их жизни, поддержат. Это вас вдохновит. Продвигаясь вперед вместе с этим признанием, опираясь на прежние идеи, вы можете получить значительный успех. Это период признания заслуг, возможностей, которые исходят из прежних дел, из старых проектов. Хорошее и удачное время и для родственных дел. Много важных новых дел, новых встреч, знакомств, интересных проектов. Также важный месяц для того, чтобы убедиться в том, в чем вы были правы, и начать новые проекты.

ДЕВА

Во многих делах вас поддержат друзья, но за спиной будут интриги — в конце первой декады и в начале второй декады августа. Люди из прошлого пытаются закрыть ваши проекты, если были ошибки в старых делах, то они вскроются. Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг. В вашу жизнь войдут новые люди (женщины), которые и помогут, и поддержат, и в то же время могут отнять у вас значительную часть доходов. Будьте экономны, несмотря на то, что вы можете неплохо заработать в этот период, и будете продвигать свои проекты. Обратите внимание на проблемы семьи, растет ваш успех, но те, кто рядом — нуждаются во внимании. Если вы не очень полагаетесь на каких-то деловых партнеров, то придет время расставаний.

ВЕСЫ

Август покажет вам, что не стоит ничего ждать, надо активно продвигаться вперед. Во второй половине месяца вы начнете активно продвигать новые и старые цели. Начиная со второй недели месяца придут новые возможности, которые касаются личной жизни, любви, творчества, внимания к вашей персоне. Будут изменения на работе. Вторая декада августа принесет много удачных, перспективных личных проектов. Это время, когда будет признание. Вы будете продвигать дела вместе с людьми, на которых всегда опирались, но не с теми, кто вас обманывал.

СКОРПИОН

Хорошее время для дорог, интересных проектов, перспектив. Сложное время для карьеры наступит со второй недели августа — прежние дела могут рухнуть, появится необходимость заняться новыми проектами, опираясь на то, что уже накопили — свои знания, силы, возможности. Помогут женщины, которые будут вашими покровителями и будут стоять за вашей спиной вдали от дома. Будет успех и поддержка во второй половине августа. В конце месяца — особое внимание детям, присмотрите за их делами. Важное время для закладки больших событий. Вы подготовитесь к новому периоду, который касается и личной жизни, и творческих перемен, и также спортивных успехов.

СТРЕЛЕЦ

Опирайтесь на свою силу и оптимизм, так как в первую неделю месяца могут беспокоить срывы планов. Также это период борьбы с конкурентами, которые ранее были с вами, а теперь могут стать вашими противниками. Удачное время для перемен, обновления. Будьте очень внимательны в дорогах — могут быть обманы, потери, мошенничество. Люди, которых вы встретите, вполне возможно, войдут в вашу жизнь ненадолго, но вернутся и прежние знакомые. Придут интересные предложения во второй половине месяца от тех, кого вы знали ранее. Будут интересны поездки «по старым тропам». Это удачное время для любви, признания. Хороший период возможностей придет во второй половине августа. Будьте внимательны в финансовых делах, если заняты ремонтом и вопросами недвижимости. Будьте очень внимательны к расходам, которые коснутся последней недели августа. Хорошие планы возникнут вместе с женщинами и с людьми, которые вас любят. А реализуются они во второй половине осени.

КОЗЕРОГ

В начале месяца возникнут новые проекты, вы займетесь ими активно со второй половины августа. Финансовые потери, расставание с людьми — это период, который затронет вторую неделю августа. Будьте очень внимательны в это время, ни в коем случае не вкладывайтесь в дела, которые кажутся успешными, но в то же время они могут принести потери. Удачное время для того, чтобы поработать на будущее — это будут проекты, которые откроют возможности для заработков. Со второй половины месяца появится возможность вместе с вышестоящими (или успешными) женщинами двигаться вперед. Дружеские возможности дают хорошие условия для будущих перспективных дел, заработков. Будьте особенно внимательны к делам, которые касаются любимых людей, детей — возможно, трудности. В конце месяца удачные предложения придут издалека.

ВОДОЛЕЙ

Начало месяца требует особого внимания и к тем, кого вы любите. Обратите внимание на проблемы детей и партнеров (личных, деловых) — вам необходимо заняться их делами. Удачное время для работы в коллективе. Идите навстречу партнерству и сотрудничеству. В конце месяца возможны расходы и трудности в финансовых вопросах. Но параллельно поддержат родственники, родственная помощь будет очень важна для Водолея. Август — это период поддержки: издалека поддержат родственные женщины, люди, которые вас любят. Возможен творческий успех, но некоторые проекты в конце первой декады могут сорваться.

РЫБЫ

Начало августа это время, удачное для дел, связанных с детьми. Параллельно это удачное время также и для того, чтобы продвинуть проекты и возможности своих партнеров, как личных, так и деловых. Сотрудничество с другими людьми принесет и личный, и творческий успех. Важный период, чтобы завершить какие-то свои планы и проекты, и начать новые — перспективные. Во вторую неделю августа на службе возможны перемены — изменится коллектив, отношения с людьми, вполне возможно, изменится и начальство. Удачу принесет во второй половине месяца то, что вы делали ранее. Придет признание от коллег, от тех, кто уважает вашу работу и творчество. Старые клиенты или люди, с которыми вы работали, придут с интересными предложениями — вместе вы займетесь важными новыми предложениями. Они могут продвигаться довольно долго. Удачное время для продвижения дел детей, для активного отдыха во второй половине месяца. Но будьте осторожны в конце месяца в дорогах, чтобы не попасть в затруднительные ситуации. Семья потребует особого внимания. Будете заниматься новыми делами, и это потребует значительных усилий как от вас, так и от тех, кто вас любит, кто вам помогает.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину