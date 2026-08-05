На Украине голосят про «удар по посылкам», а на самом деле - по узлам сборки дронов: разбор массированного удара России по Киеву

Этой ночью в Киеве и области нашей армией был выбит целый транспортный слой войны. Фото: REUTERS.

Этой ночью в Киеве и области выбили целый транспортный слой войны.

«МЛП-Чайка» — там держали и раскидывали комплектующие для дальних беспилотников. Инновационный терминал «Новой почты» — крупнейший автоматизированный сортировочник, через который шёл товар двойного назначения: под БПЛА, под роботизированные комплексы, под РЭБ. «Транс-логистик» — этот не только хранил, но и собирал дроны разных модификаций. Склад «Эпицентра»: приём заказов, сортировка, доставка тех же самых узлов.

В Броварах — «Терминал Бровары» с импортными потрохами для дальних бортов, «Рабен Украина» и ещё один сортировочный центр всё той же «Новой почты». Там лежали самолётные беспилотники уже целиком.

Инновационный терминал «Новой почты» — крупнейший автоматизированный сортировочник, через который шёл товар двойного назначения: под БПЛА, под роботизированные комплексы, под РЭБ. Фото: REUTERS.

И три сухогруза южнее Одессы, прямо на переходе.

Теперь о том, почему это не «удар по посылкам», как уже голосит украинский телемарафон.

Это системная работа по разным узлам украинского ВПК. Сначала выбивали мозги. 2 июля — «Радионикс»: системы управления для «Фламинго», FP-7, FP-9, «Нептун-МД». 14-го — «Радиоизмеритель», электронная база для тех же изделий и для «Грома-2». 1 августа по нему прошлись повторно, добавив «Буревестник» и площадку «Файер Пойнт».

Потом руки. 11-го — «Аэродрон», тяжёлые беспилотники. 16-го — «Рапид» и склад «Киев-1» с «Лютыми» и «Лелеками». 26-го — «Смарт интеллиджент систем» плюс площадка на юго-западе Киева, где вместе с американскими специалистами клепали до тысячи аппаратов в месяц. А 14-го разнесли «Укр Армо Тех» — одно из главных на Украине производств боевых частей для дронов и ракет. 30-го вышли за пределы столицы: Калуш, «СКБ ОВТ», «Нефтемаш». Западная граница, куда ракетную сборку прятали, как в сейф. Не помогло.

Российской армией были подбиты три сухогруза южнее Одессы, прямо на переходе. Фото: REUTERS.

Логика простая. Завод без комплектующих — ангар с людьми и станками. Платы, оптика, аккумуляторы, движки, навигация в основном не украинские: морем в порт, фурой на сортировочный узел, дальше по мелким цехам в гаражах и бывших мебельных фабриках. Разнесённое производство — их главная защита. Каждый гараж не найдёшь.

Зато можно найти место, через которое проходят все.

Отдельно про «Новую почту». Её терминалы горят регулярно. Компания и сама публично отчитывалась о перевозках в интересах фронта. Двойное назначение перестаёт быть двойным ровно в ту минуту, когда через твой склад пошли комплектующие для ударных БПЛА.

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