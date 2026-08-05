Архитектура нового времени: как технологии меняют строительство городов

Фото: Have a nice day Photo/Shutterstock/Fotodom

9 августа отмечается один из важнейших профессиональных праздников в России – День строителя. Он был создан 70 лет назад по указу первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Сегодня это праздник посвящен архитекторам, строителям, инженерам и всем, кто связан со строительством и делает инфраструктуру инновационной и комфортной для жизни. Профессия строителя меняется вместе с технологиями, сохраняя при этом главное — ответственность за качество и безопасность объектов, которыми будут пользоваться миллионы людей.

МЕСТО ДЛЯ ДОМА ВЫБИРАЕТ ИИ

Если сегодня посмотреть на современную стройку, то может показаться, что за последние десятилетия мало что изменилось. Башенные краны, бетон, строительная техника, рабочие в касках – все выглядит привычно, но за этой картиной работает целая цифровая экосистема, которая незаметно меняет одну из самых значимых отраслей экономики.

Сегодня искусственный интеллект помогает выбрать место для будущего жилого комплекса еще до покупки земельного участка. Цифровые модели зданий позволяют обнаружить ошибки, которые раньше находили уже во время строительства, что позволяет снизить риски и сократить возможные издержки. Коптеры ежедневно контролируют ход работ, а после ввода дома в эксплуатацию интеллектуальные системы помогают экономить ресурсы, предотвращать аварии и делать жизнь людей комфортнее.

«Строительная отрасль переживает переход от автоматизации отдельных процессов к интеллектуальной поддержке принятия решений. Искусственный интеллект уже помогает не только проектировать здания, но и анализировать данные, контролировать строительство и управлять объектами после их ввода в эксплуатацию. Это не технологии будущего – они работают уже сегодня», – говорит генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Такой вывод подтверждают и результаты исследования компании и Фонда «Сколково»: цифровые решения постепенно охватывают весь жизненный цикл объекта – от выбора земельного участка до эксплуатации здания, а искусственный интеллект становится одним из ключевых драйверов развития отрасли. Эксперты проанализировали свыше 1,1 тыс. цифровых решений для строительства и пришли к выводу, что технологии постепенно охватывают весь жизненный цикл объекта — от выбора площадки и проектирования до эксплуатации зданий. На момент исследования в 2025 году 17% представленных решений использовали искусственный интеллект, а наиболее востребованными направлениями остаются эксплуатация объектов, строительство и управление проектами.

ЗДАНИЕ РОЖДАЕТСЯ В ОБЛАКЕ

Современная стройка начинается не с котлована, а с данных, необходимых для проектирования, постройки и оценки объекта. Прежде чем приступить к строительству, девелоперу необходимо провести большое исследование. Поиск ответов до недавнего времени занимал недели и требовал анализа множества документов, теперь же значительную часть этой работы выполняют цифровые инструменты. Они одновременно анализируют геологические особенности территории, инженерную инфраструктуру и ситуацию на рынке недвижимости.

Вместо разрозненных чертежей специалисты все чаще работают с единой цифровой информационной моделью здания – ТИМ. Это своего рода цифровой двойник будущего объекта, который объединяет все данные о конструкциях, системах и этапах строительства. ИИ помогает инженерам находить ошибки, проверять проектные решения и предлагать варианты планировок с учетом заданных параметров. При этом технологии не заменяют архитектора, они берут на себя рутинную работу, освобождая время для поиска эффективных решений.

Чем раньше обнаружена ошибка, тем меньше вероятность дорогостоящих переделок, переноса сроков строительства или проблем уже после заселения дома. Так, цифровые технологии становятся не просто инструментом проектировщиков, а одним из факторов повышения качества городской среды. Именно здесь начинается строительство городов нового поколения, не только современных, но и более безопасных, устойчивых и удобных для жизни.

Так, чувашский застройщик «СЗ «ТУС», реализующий жилой микрорайон «Университет», внедрил платформу «Цифровой контроль строительства» от «ДОМ.РФ Технологии» еще до того, как требования по применению ТИМ стали обязательными для его проектов. Уже на этапе внедрения система помогла выявить ошибку с использованием устаревших технических условий до передачи документации в Госстройнадзор. По оценке компании, это позволило избежать как минимум месяца повторного прохождения экспертизы, многомиллионных финансовых потерь из-за переноса сроков раскрытия эскроу-счетов и риска срыва передачи квартир дольщикам. Кроме того, цифровой контроль помогает исключить ситуации, когда строительно-монтажные работы выполняются по устаревшим чертежам, а затем требуют дорогостоящего демонтажа и переделок.

РОБОТ-ИНСПЕКТОР

После того, как проект утвержден, цифровые технологии продолжают сопровождать объект на всех этапах строительства. Если раньше контроль во многом зависел от регулярных обходов площадки, то сегодня у инженеров появляются новые помощники (искусственный интеллект, компьютерное зрение и беспилотные роботы). Например, автономные системы: они регулярно облетают строительную площадку, создавая ее цифровую копию. Затем ИИ сравнивает полученные изображения с информационной моделью здания и показывает, какие работы уже выполнены, где возникло отставание от графика или появились отклонения от проекта.

После того, как новоселы получают ключи, цифровые технологии не исчезают, а переносятся в рутину. Датчики, системы мониторинга и алгоритмы анализа данных позволяют сделать эксплуатацию зданий более эффективной, а проживание – комфортнее и безопаснее. Постепенно такие решения становятся частью не только отдельных домов, но и целых жилых кварталов. Умное освещение, интеллектуальное управление инженерной инфраструктурой, цифровые инструменты – все это формирует новую городскую среду, где технологии работают незаметно, ежедневно улучшая качество жизни.

По данным упоминавшегося ранее исследования, именно этап эксплуатации является наиболее цифровизированным: 36% всех ИИ-решений, представленных на рынке строительства, применяются для управления уже построенными объектами. Не случайно именно эксплуатация сегодня лидирует по внедрению искусственного интеллекта. Если на этот этап приходится 36% ИИ-решений, то на строительство — 20%, а на проектирование — пока лишь 3%. Это говорит о том, что цифровая трансформация отрасли продолжается: технологии постепенно охватывают весь жизненный цикл здания, начиная с выбора земельного участка и заканчивая его ежедневной эксплуатацией.

СТРОЯТ НЕ РОБОТЫ, А ИНЖЕНЕРЫ

Иногда можно услышать мнение, что искусственный интеллект скоро заменит архитекторов, инженеров или строителей. Современные технологии не строят дома самостоятельно и не принимают решения вместо человека, они становятся инструментом, который помогает специалистам быстрее анализировать информацию и принимать решения.

Как отмечает управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак, сегодня цифровизация перестает быть конкурентным преимуществом отдельных компаний и становится необходимым условием развития всей строительной отрасли. По его словам, современные цифровые инструменты позволяют существенно повысить управляемость проектов, сделать строительные процессы более прозрачными и эффективными.

«В этом заключается одна из ключевых задач компании – не просто развивать цифровые решения, а помогать всей отрасли переходить на новый уровень эффективности. Исследования, аналитика, образовательные программы и практические инструменты позволяют распространять успешный опыт и делать современные технологии доступными для все большего числа компаний», - добавляет Козак.

Переход отрасли к цифровым технологиям требует не только новых решений, но и единых стандартов, методической поддержки и обмена лучшими практиками. Этому способствует созданный Группой ДОМ.РФ совместно с Минстроем России Центр компетенций по цифровизации жилищного строительства. На базе «ДОМ.РФ Технологии» он аккумулирует экспертизу в области ТИМ, искусственного интеллекта, отечественного ПО и кибербезопасности, а через портал «Эксперт.дом.рф» помогает регионам и девелоперам внедрять лучшие цифровые практики и современные технологии на всех этапах реализации строительных проектов.

В День строителя особенно важно помнить: города создают не алгоритмы. Их создают архитекторы, инженеры, проектировщики и строители, которые каждый день осваивают новые инструменты и превращают технологии в реальные дома, школы, больницы и общественные пространства. Именно поэтому цифровая трансформация сегодня — это не дань моде, а необходимое условие развития современной строительной отрасли. И чем активнее девелоперы внедряют новые технологии, тем быстрее появляются безопасные, комфортные и качественные города, в которых хочется жить.