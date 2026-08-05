В районе Краматорска операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск успешно ликвидировали автомобили и квадроциклы ВСУ. Фото: Минобороны РФ.

В районе Краматорска операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск успешно ликвидировали автомобили и квадроциклы ВСУ.

«В ходе разведки были замечены и уничтожены пикап с боевиками и материальными средствами, а также полноприводный военный автомобиль. Кроме того, ударным дроном был уничтожен квадроцикл ВСУ с солдатами ВСУ и прицепом, несмотря на попытки противника оказать противодействие», - комментируют кадры в Минобороны России.

Также на Краматорском направлении (в районе поселка Алексеево-Дружковска), дроны «Южной» группировки войск выявили и уничтожили укрытия (блиндажи) и живую силу ВСУ, перемещавшуюся в лесополосах. Для разведки использовались квадрокоптерные БПЛА с тепловизорами, а для поражения — осколочно-фугасные боеприпасы. Таким образом, наши воины сорвали выдвижение врага к передовым позициям.

Отличились также операторы беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении. Они ликвидировали бронетехнику, пикапы и живую силу ВСУ. Применение ударных дронов способствует продвижению российских штурмовиков на этом участке спецоперации.

В том же районе, расчёты дронов самолётного типа «Молния-2» 25-й армии ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ вместе с личным составом, которые координировали полеты разведывательных и ударных беспилотников врага.

«Несмотря на противодействие средств РЭБ, благодаря профессионализму расчётов, цели были успешно поражены, что значительно снизило разведывательные и ударные возможности ВСУ на данном участке», - отметил оператор БПЛА «Молния-2» с позывным «Ворчун».

Он подчеркнул, что комплексы «Молния-2» легки в сборке и демонстрируют высокую эффективность и устойчивость к РЭБ.

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