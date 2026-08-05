Астролог Тамара Глоба дала ценный совет на август: Нужен добрый настрой, который снизит риск опрометчивых поступков

Для человека август - время полного раскрытия и не только творческих способностей. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Астролог Тамара Глоба рассказала, каким будет август 2026 года. А будет он, по расчетам астролога, насыщенным событиями.

Астролог Тамара Глоба Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

ТРИ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВГУСТА ОТ ТАМАРЫ ГЛОБА

ПЕРВОЕ:

Август — месяц Льва. Лев управляется Солнцем, это наше светило, которое дает нам жизнь, обогревает нас, дает нам возможность развития. Для человека это олицетворение полного творческого раскрытия и не только творческих способностей. Но и всех идей, которые генерируются в его голове, это способности и к науке, и к искусству, и к строительству — к вашей сфере знаний и интересов. Сам знак Льва олицетворяет силу, олицетворяет власть. Время расцвета для Льва — это середина жизни. Как правило, в начале жизни они набирают свой потенциал и только в середине жизни полностью раскрывают его. Каждый год Солнце обновляется, оно как бы приносит новые творческие возможности Львам.

Для людей, рожденных под знаком Льва, наиболее важные периоды — это каждые 11 лет. Поэтому люди, рожденные под этим знаком, переживают по-особенному годы, которые кратны 11. Это годы, которые приносят новый потенциал, новые возможности.

ВТОРОЕ:

Август 2026 года богат звездными событиями вокруг 12 числа. И 12 августа мы с вами увидим парад планет. Также — звездопад ночью, а вечером полное солнечное затмение. По Гринвичу это будет 17 часов 47 минут, по Москве это будет 20 часов 47 минут.

У Тамары Глоба есть проверенные простые правила, которые можно соблюдать во время затмений: нужна легкая пища, оберегающая организм от перегрузок; контрастный душ, он пробуждает самоконтроль; добрый настрой, снижающий риск опрометчивых поступков.

28 августа — лунное затмение. Но поскольку это частное затмение, Луна будет закрыта не полностью: по гринвичу — в 4 часа 14 минут; по московскому времени — в 7 часов 14 минут.

ТРЕТЬЕ:

В августе многие планеты меняют свой ход — это ингрессия. Переход планет в другие знаки олицетворяет и новые возможности, и новые интересы в первую очередь. Меркурий переходит в знак Льва, он пребывал почти все лето в знаке Рака. Произойдут перемены, которые касаются вопросов власти в разных странах мира.

Это будет период завершения многих циклов, которые касались последнего 20-летнего периода. Откроется будущее на последующий период 20 лет. Лидеры в разных странах мира будут предпринимать попытки вернуться и к прежним возможностям, и к прежней славе. Важный кризис переживают королевские семьи.

Многие страны выбирают свой путь. Грядут крупные перемены, и они касаются финансов и политики, направления развития и борьбы за власть. Период, который откроется с августа на последующий год — это время, когда пойдет активная борьба за власть во всем мире. Многие известные люди переживут кризис в августе, а кто-то появится из прошлого со своими идеями и будет продвигать в самых разных направлениях возможность реализации успеха и власти.

Особенно осторожными и внимательными в августе нужно быть в эти дни: 9 (утро), 10 (вечер), 11, 12, ночь с 13 на 14, 18, 20, 21 (первая половина), 22, 24, 28, 30 и 31 августа.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину