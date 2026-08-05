Адвокат Нодир Маликов: «Узбекистан создал арбитраж, которому доверяет международный бизнес»

Имя Маликова хорошо известно мировому арбитражному сообществу. Фото: личный архив героя публикации

Когда государство становится частью глобальной экономической системы, оно обязано предложить и соответствующий уровень разрешения возможных коммерческих споров. Но, как известно, ни одна правовая система не существует отдельно от местного законодательства и политического контекста. То есть, формально можно принять лучшие международные нормы, но этого мало, чтобы иностранные компании начали по-настоящему доверять. Как имплементировать мировой стандарт в работающую национальную систему?

На этот вопрос ответил ведущий эксперт по международному арбитражу и медиации, архитектор современной арбитражной системы Узбекистана, спикер XXVII Конгресса Международного совета по коммерческому арбитражу ICCA (Мадрид, Испания), магистр права Нодир Маликов. Сегодня он – один из самых авторитетных и востребованных специалистов по международному арбитражу в Центральной Азии, чья практика охватывает и Соединенные Штаты: его имя хорошо известно мировому арбитражному сообществу, его анализ публикуют ведущие профильные издания, а за консультациями к нему обращаются международные компании и государственные структуры.

Более 10 лет Маликов работает с трансграничными спорами, арбитражным администрированием, законодательными реформами и развитием механизмов альтернативного разрешения конфликтов. За это время он заслужил репутацию юриста, способного решать задачи исключительной сложности – от построения арбитражных институтов «с нуля» до сопровождения многомиллионных трансграничных споров, – и вошел в число тех немногих специалистов региона, чья работа определяет развитие целой отрасли. Отдельная глава его карьеры – практика в США: там Маликов выступил представителем более чем в 300 арбитражных разбирательствах, завершившихся победой его доверителей, – результат, которым может гордиться далеко не каждый арбитражный юрист даже с многолетним стажем.

В 2019-2021 гг. он координировал работу группы по подготовке Закона Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже», сопровождал сделки M&A с участием иностранных инвесторов и работал над проектами совокупной стоимостью свыше 150 млн евро.

Юридическую практику специалист сочетает с академической деятельностью, превращая наработки из сопровождения споров и взыскания по арбитражным решениям в предмет глубокого научного анализа. Его исследования публикуются на авторитетных площадках международного арбитража с тематикой работ, отражающих его многолетнюю экспертизу — от институционального становления арбитража в регионах СНГ до вопросов признания и приведения в исполнение арбитражных решений. Так, его авторская глава о становлении Ташкентского международного арбитражного центра вышла в The Asia-Pacific Arbitration Review – ежегодном обзоре Global Arbitration Review, одного из самых авторитетных международных изданий в сфере арбитража, публикующего материалы ведущих экспертов мира.

Когда экономика опережает право

По словам специалиста, арбитражный центр, как правило, выбирается на этапе подписания контракта, задолго до возникновения конфликта: иностранные компании хотят заранее понимать, кто и как будет рассматривать конфликт, если договоренности перестанут исполняться.

- В Узбекистане до 2021 года не было арбитражной площадки, которой одновременно доверяли бы зарубежные инвесторы и местный бизнес. Национальные суды не всегда воспринимались иностранной стороной как нейтральный форум, а передача дел в международный центр обходилась дорого, занимала много времени и требовала согласия контрагента, – рассказывает Маликов, который в то время работал в ведущих юридических и арбитражных организациях Узбекистана Tashkent International Arbitration Center и Leges Advokat Law Firm.

Этот опыт позволил ему четко увидеть, в каких точках советское правовое наследие республики расходится с современной международной практикой. Он же стал базой для разработки уникального механизма международного коммерческого арбитража, совместимого с законодательством Узбекистана, и обеспечивающего признание судебных решений за пределами государства. Коллеги отмечают редкое для юриста сочетание качеств: Маликов одинаково уверенно выступает в роли практикующего адвоката, разработчика законодательства и исследователя – именно это сделало его одной из ключевых фигур арбитражной реформы Узбекистана.

UNCITRAL по-узбекистански

В основе новой арбитражной системы, разработанной Нодиром Маликовым, учитывались рекомендации Типового закона Комиссии ООН по праву международной торговли UNCITRAL, на положениях которого построено арбитражное законодательство 70 государств. Выбор этой модели должен был сделать узбекистанские правила понятными для зарубежного бизнеса, но буквального переноса документа было недостаточно.

- Относительная молодость независимого Узбекистана позволила нам оперативно имплементировать лучшие мировые практики, не ломая устоявшиеся структуры, но вместе с тем каждая норма требовала отдельного правового обоснования: почему выбрана именно такая формулировка, как она соотносится с действующим законодательством и что произойдет в пограничной ситуации, которая прямо не описана в законе, – говорит Маликов, который участвовал в подготовке сравнительно-правовых обзоров и юридических заключений, консультировал парламентские структуры, изучал применение Типового закона UNCITRAL в Сингапуре, Гонконге, Германии и Казахстане.

- Важно было сохранить международную логику арбитража и одновременно встроить ее в правовую систему Узбекистана. Новый закон должен был стать узнаваемым для зарубежного юриста, но абсолютно применимым для национального суда, – отмечает эксперт.

Результатом усилий рабочей группы, которую координировал Нодирхон Маликов, стал Закон Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже», благодаря которому арбитражные решения, вынесенные в Узбекистане, теперь признаются и исполняются в 172 государствах-участниках Нью-Йоркской конвенции. Роль эксперта в этом достижении трудно переоценить: он выполнял критически важную функцию, соединяя международные стандарты с национальной правовой традицией, и во многом благодаря его профессионализму и настойчивости реформа состоялась в столь сжатые сроки. Сегодня этот закон – фундамент, на котором строится доверие иностранных инвесторов к юрисдикции Узбекистана.

Закон начал работать как система

Но принятие закона было только первым этапом. Нужно было, чтобы глобальный бизнес «на себе» оценил предложенную систему: квалификацию арбитров, прозрачность процедур, качество администрирования, позицию государственных судов и возможность исполнить решение.

Центром новой инфраструктуры стал Tashkent International Arbitration Center – TIAC. Здесь Маликов участвовал не только в законодательной реформе, но и в разработке отдельных арбитражных и медиационных правил, запуске новых процедур и развитии международного сотрудничества. Эксперт отмечает, что с момента запуска новой арбитражной системы количество дел выросло втрое. Центр рассматривает споры с участием сторон из десяти юрисдикций. Как член Секретариата TIAC, Маликов лично причастен ко многим ключевым решениям центра – от разработки регламентов до выстраивания международных партнерств, – и впечатляющая динамика центра во многом является результатом его системной работы.

- Для молодой арбитражной системы Узбекистана это принципиальный показатель. Даже профессионально проведенное разбирательство не имеет практической ценности, если итоговое решение невозможно исполнить. Сдержанная позиция судов показывает готовность государства поддерживать арбитраж и ограничивать вмешательство в его результаты, – объясняет Маликов.

Эту материю Маликов знает не только по узбекистанской, но и по собственной американской практике: в судах США он неоднократно добивался подтверждения арбитражных решений на основании Федерального арбитражного акта (Federal Arbitration Act) – ключевой процедуры, придающей решению арбитража силу судебного акта. Опыт юриста, лично проводившего арбитражные решения через суды одной из самых требовательных юрисдикций мира, придает его оценкам особый вес.

Новые процедуры и цена арбитража

Показательно, что экспертиза Маликова востребована и за пределами арбитража в узком смысле: он выступал на площадке Центра «Стратегия развития» при обсуждении совершенствования законодательства о медиации, внося вклад в развитие всей национальной системы альтернативного разрешения споров.

Интересными «фишками» Маликов считает обязательное раскрытие соглашений о стороннем финансировании разбирательств (third-party funding) и модель нулевого административного сбора, когда стороны оплачивают регистрационный взнос, но не несут дополнительных административных расходов, характерных для международных центров.

Ташкент ищет собственную нишу

Вместе с тем, перспективы узбекистанского арбитража Нодир Маликов оценивает без завышенных ожиданий.

- На глобальном уровне Ташкент пока не конкурирует с традиционными центрами, репутация которых создавалась десятилетиями. Основная конкуренция разворачивается в регионе, – говорит эксперт, называя среди возможных соперников Астану, Дубай и Стамбул.

По мнению Маликова, для молодой площадки гораздо важнее специализация, чем универсальность.

- Естественной нишей Ташкента могут стать энергетика, транспорт, телекоммуникации, инфраструктурные проекты Центральной Азии и споры, связанные с инициативой «Пояс и путь». В этих направлениях Узбекистан способен соединить знание региональной специфики с процедурами, построенными на международных стандартах. С сильными арбитрами, которые разбираются не только в юриспруденции, но также и в экономике конкретных отраслей и структуре трансграничных проектов, арбитражная система Узбекистана, в конце концов, превратится в авторитетную и устойчивую экспертизу, – убежден Маликов.

В профессиональном сообществе именно такие суждения – трезвые, стратегические, основанные на глубоком знании и региональной специфики, и мировой практики – закрепили за Маликовым репутацию эксперта, к мнению которого прислушиваются далеко за пределами Узбекистана.