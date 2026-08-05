Фото: Министерство обороны РФ.
По данным Минобороны России, подразделения российской группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Зарница в Запорожской области. Одновременно с этим, силы группировки «Север» завершили операцию по зачистке села Рыжевка Сумской области от украинских формирований.
За минувшие сутки российские войска нанесли ощутимый урон противнику. Группировка «Север» сообщила о ликвидации более 290 украинских военнослужащих, «Запад» - 210, «Юг» - 160, «Центр» - 325, «Восток» - 360, а «Днепр» - 35 человек.
1380 украинских военнослужащих и иностранных наемников потерял глава ВСУ Драпатый за последние 24 часа.
Кроме того, было нашими воинами было уничтожено 13 единиц вражеской техники, включая один танк, десять бронемашин, шесть артиллерийских орудий и 108 единиц автомобильной техники.
Российская авиация, операторы беспилотников, ракетчики и артиллеристы нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины в 153 районах. Целями также стали производственные цеха, склады и места скопления личного состава ВСУ.
Системы ПВО России перехватили десять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 1083 ударных беспилотника ВСУ самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 5 августа 2026 года уничтожены:
673 - самолета.
284 - вертолета.
197 906 - дронов.
669 - ЗРК.
30 436 - танков и бронемашин.
1 768 - РСЗО.
36 045 - орудий.
68 402 - единиц спецтехники.
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