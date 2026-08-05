Фото: Министерство обороны РФ.

По данным Минобороны России, подразделения российской группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Зарница в Запорожской области. Одновременно с этим, силы группировки «Север» завершили операцию по зачистке села Рыжевка Сумской области от украинских формирований.

За минувшие сутки российские войска нанесли ощутимый урон противнику. Группировка «Север» сообщила о ликвидации более 290 украинских военнослужащих, «Запад» - 210, «Юг» - 160, «Центр» - 325, «Восток» - 360, а «Днепр» - 35 человек.

1380 украинских военнослужащих и иностранных наемников потерял глава ВСУ Драпатый за последние 24 часа.

Кроме того, было нашими воинами было уничтожено 13 единиц вражеской техники, включая один танк, десять бронемашин, шесть артиллерийских орудий и 108 единиц автомобильной техники.

Российская авиация, операторы беспилотников, ракетчики и артиллеристы нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины в 153 районах. Целями также стали производственные цеха, склады и места скопления личного состава ВСУ.

Системы ПВО России перехватили десять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 1083 ударных беспилотника ВСУ самолетного типа.

Экипаж Су-34 ВКС ВС РФ нанес удар по складу с дронами ВСУ

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 5 августа 2026 года уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

197 906 - дронов.

669 - ЗРК.

30 436 - танков и бронемашин.

1 768 - РСЗО.

36 045 - орудий.

68 402 - единиц спецтехники.

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