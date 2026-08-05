Самые большие проблемы с топливом наблюдаются в регионах, где преобладают независимые АЗС. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самые большие проблемы с топливом наблюдаются в регионах, где преобладают независимые АЗС. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. В среду он провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, а также губернаторов и нефтяных компаний.

Вице-премьер РФ Александр Новак. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Главные заявления на совещании по топливу: где есть бензин и что с ценами

Новак сообщил о важной договоренности: нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые заправки. Власти продолжат мониторить цены на топливном рынке страны.

Отдельный вопрос - обеспечение топливом аграриев, ведь уборка урожая уже вовсю идет. Новак сообщил, что сельхозпроизводители уже получили от нефтяников все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ.

Как сообщила пресс-служба правительства, на совещании отдельно рассмотрели ситуацию на рынках топлива в самых проблемных регионах: Тверской, Тамбовской, Новосибирской, Нижегородской областях, Бурятии, Хакасии, Якутии, Тыве и Алтайском крае.

На совещании также обсудили поставки топлива в регионы, в которых осуществляется северный завоз. По итогам совещания Новак призвал участников совещания к постоянной координации друг с другом.

Как борются по спекуляциями на топливном рынке

На совещании также присутствовали представители ФАС. Антимонопольная служба следит за ценами на заправках и должна пресекать спекуляции. Ранее ФАС совместно с территориальными органами завела 15 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов.

Кроме того, компании получили 38 предупреждений о нарушении антимонопольного законодательства.

Антимонопольная служба следит за ценами на заправках и должна пресекать спекуляции. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Какие меры были приняты для стабилизации рынка топлива

По словам Новака, стабилизировать ситуацию на рынке топлива помогли принятые правительством меры. Такие же заявления прозвучали и от представителей Кремля.

Новак отмечал, что ситуация с топливом значительно улучшилась, и это видно по количеству работающих заправок и снижению очередей. Более того, стало известно, что Новак рекомендовал нефтяным компаниям снять ограничения по продаже бензина водителям. До 50 литров бензина водители должны покупать беспрепятственно. Впрочем, это лишь рекомендация, и на заправках могут исходить из ситуации с топливом в конкретных регионах. Ранее на многих заправках действовали ограничения по продаже бензина. В одни руки продавали не более 20-30 литров топлива.

Правительством был принят целый комплекс мер по нормализации ситуации. Прежде всего был установлен запрет на экспорт нефтепродуктов и авиационного топлива. На всех действующих НПЗ максимально увеличены мощности, сокращены сроки плановых ремонтов.

Кроме того, кабмин продлил действие временных послаблений для ряда нефтеперерабатывающих заводов - они могут выпускать топливо по нормативам «Евро-3» более низкого качества.

Также были введены изменения в биржевых торгах. Чтобы наполнить внутренний рынок, снижены минимальные квоты обязательных продаж бензина на бирже на ближайшие месяцы.

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