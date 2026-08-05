Вайкуле заявила, что возьмет автомат и пойдет воевать против России

Лайма Вайкуле. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лайма Вайкуле заявила, что готова взять автомат и отправиться воевать против России. О том, что она собирается расстреливать жителей страны, когда-то сделавшей ее богатой и знаменитой, певица-русофобка сообщила во время интервью радиостанции Deutsche Welle*.

В ходе беседы речь зашла о возможном вторжении нашей страны на территорию Евросоюза. В частности, Лайму спросили, что она сделает, если Россия нападет на Латвию. Несмотря на явную абсурдность вопроса, латвийская певица восприняла его серьезно. И заявила, что отправится воевать с оружием в руках.

«Я возьму автомат. Не знаю, я оптимист. Я, на самом деле, все время такая», - сообщила Вайкуле.

Несмотря на свою антироссийскую позицию, Лайма до недавнего времени продолжала зарабатывать в нашей стране благодаря своему косметическому бренду. Лишь недавно суд лишил артистку доли в российском бизнесе.

Более того, Вайкуле продолжает эксплуатировать популярность Всесоюзного музыкального конкурса, проводившегося в Юрмале каждое лето с 1986 года. Сейчас певица пытается организовать в июле собственный музыкальный фестиваль «Рандеву», однако год от года эта затея выглядит все плачевнее.

Этим летом Лайма собрала на одной сцене многих уехавших из России артистов-иноагентов, получив под этот проект государственное финансирование. Но затея провалилась – зал был полупустым, а зрители возмущались низким качеством шоу. Ситуацию не спас даже приезд Аллы Пугачевой, которая, как поговаривают, решила посетить фестиваль из жалости к давней подруге. В этом году Алле было не до музыкальных праздников – она перенесла тяжелую операцию на ноге и до сих пор с трудом ходит. Но, как говорят, примчалась в Юрмалу вместе с мужем-иноагентом, чтобы фестиваль Лаймы не провалился окончательно. Но даже ее присутствие не заставило зрителей раскупать билеты на это убогое зрелище.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко высказалась по поводу фестиваля «Рандеву», назвав его «адовым лицемерием». Она отметила, что организаторы мероприятия активно критикуют советское прошлое, но при этом сами продолжают эксплуатировать проект, созданный еще в эпоху СССР. По ее словам, за десятилетия независимости Латвии авторы шоу не смогли придумать ничего нового, что могло бы сравниться с масштабом советского наследия.

«Вы посмотрите, какое вранье! Какое адовое лицемерие», - высказалась Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

*Внесено Министерством юстиции России в реестр СМИ-иноагентов, признано нежелательным на территории РФ.