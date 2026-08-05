Дмитрий Григоренко: Более 20 сервисов «жизненные ситуации» дополнены новыми функциями

Совещание провел Заместитель Председателя Правительства — Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

«Мы последовательно развиваем сервисы «жизненные ситуации» на «Госуслугах». Они позволяют получить комплекс государственных услуг по одному запросу без необходимости посещать ведомства. За первое полугодие 2026 года новыми функциями дополнены более 20 «жизненных ситуаций», в том числе для оформления сделок с недвижимостью, поступления в вуз и получения мер социальной поддержки», — сказал Дмитрий Григоренко.

Было отмечено, что перечень опций «жизненных ситуаций» пополнился рядом цифровых решений, охватывающих ключевые сферы жизни людей.

Расширены возможности сервисов в сфере недвижимости. На «Госуслугах» стало проще оформить регистрацию прав на имущество, получить электронное свидетельство о праве на наследство и воспользоваться цифровыми сервисами при оформлении наследства. В пилотном режиме также тестируется выплата наследуемых денежных средств в цифровом формате.

Абитуриенты теперь могут использовать новые инструменты при поступлении в вузы, колледжи и техникумы, в частности: удобный поиск в списках поступающих, сведения о целевых квотах, прогноз шансов поступления на бюджет, информация о местах в общежитиях и востребованных профессиях.

Продолжается развитие медицинских сервисов. В пилотных регионах — Республике Чувашия и Тюменской области, через «Госуслуги» можно получить электронные медицинские справки, включая сертификат о прививках и медицинское заключение для занятий физической культурой.

Расширены возможности сервисов социальной поддержки. Люди с инвалидностью и многодетные семьи могут подтверждать свой статус с помощью QR-кода для получения скидок. Сведения о сертификатах на технические средства реабилитации теперь доступны в личном кабинете.

В сервисе «Выход на пенсию» теперь можно подать единое заявление на оформление страховой пенсии и выбрать способ ее доставки. Также внедрены автоматическое назначение страховой пенсии по старости и интерактивный пенсионный калькулятор.

Новые функции появились и в других сервисах. Для владельцев маломерных судов упрощены регистрационные процедуры. Например, теперь можно исправить ошибки в сведениях о судне онлайн. Также обеспечена возможность прохождения освидетельствования маломерного судна через мобильное приложение.

При внесении изменений в конструкцию автомобиля после получения разрешения проактивно т.е. автоматически формируется заполненный черновик заявления на получение свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства. Это финальный документ, который подтверждает, что автомобиль с внесенными изменениями допущен к эксплуатации.

В электронный формат переведено оформление разрешений на посещение 50 особо охраняемых природных территорий. В сервисе «Мой питомец» появились генератор кличек и карта площадок для выгула животных.

Сервисы «жизненные ситуации» развиваются в рамках федерального проекта «Государство для людей», который реализуется с 2021 года. Его цель — сделать получение государственных услуг проще и быстрее. За это время запущено 70 федеральных и более 425 региональных сервисов «жизненные ситуации».