По Сети разлетается фейк об очередях в банках Нижнего Новгорода и Омска: в фотографиях легко узнать подделки

Фото в социальных сетях с очередями в банках оказались фейком Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В регионах России жители массово пытаются снимать деньги со счетов банка после недавно вводимых ограничений на обналичивание средств. Такие сообщения появились в Нижнем Новгороде и Омске. В качестве доказательства приводились фотографии большого скопления людей возле офисов банков.KP.RU выяснил, что стоит за «ажиотажем» и действительно ли банки вводят ограничения на снятие наличных.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Информация о массовых попытках снятия наличных в крупном банке из-за новых ограничений является недостоверной, так как отделения в Нижнем Новгороде и в Омске функционируют в штатном режиме без введения дополнительных лимитов.

На официальном сайте банка нет информации об очередях или изменении графика работы отделений, нештатных ситуациях. Пресс-служба банка не публиковала предупреждений или разъяснений, которые появились бы при реальных изменениях в обслуживании. Если бы ограничения действительно вводились, клиенты были бы уведомлены через мобильное приложение, SMS-рассылку и официальные каналы коммуникации. Ничего подобного не произошло.

В СМИ Нижнего Новгорода и Омска также нет новостей или постов в соцсетях о проблемах в банке.

На недостоверность информации указывает также то, что сообщения о очередях за наличными распространяются через анонимные каналы. Это первый признак, указывающий на сомнительный характер сведений.

Мы внимательно рассмотрели фотографии. На кадрах намеренно отсутствуют элементы городской структуры Нижнего Новгорода и Омска, которые бы позволили определить время съемки.

Но у некоторых «жителей» оказались очень неестественные позы и положение рук, словно их не две, а три, у кого размытое выражение лица, у кого слипшиеся пальцы. Такое искажение часто допускают нейросети при генерации изображений.

На фото запечатлено реальное здание офиса банка ВТБ в Омске на улице Карла Либкнехта, дом 11. Только фото было размещено в открытых источниках давно и на нем нет никаких очередей.

Такая же история со снимком банка в Нижнем Новгороде. Фото тоже было взято из интернета и с помощью нейросетей на изображении добавили людей.

Добавим, что фейки о введении ограничений на снятие наличных в банках появлялись и ранее. Но все они были опровергнуты. Банки не вводят никаких дополнительных ограничений.

Кстати, у россиян появится возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другой кредитной организации. Новый сервис заработает с 1 октября 2026 года.