Ученые требуют сократить население вдвое благодаря образованию женщин: шокирующее предложение может спасти Землю от катастрофы

Главный инструмент сокращения населения — доступ женщин к образованию и планированию семьи. Фото: Prostock-studio/Shutterstock/Fotodom

Международная группа солидных ученых из десятка стран опубликовала исследование, которое звучит как сценарий для фильма-катастрофы: в ближайшие 150 лет нынешнюю численность населения Земли необходимо уполовинить - до 4 миллиардов человек. Иначе, по их мнению, планета обречена, она просто не вынесет негативных последствий бурного развития цивилизации.

В начале прошлого века нас было менее двух миллиардов, а ныне на «шарике» проживают уже 8,3 миллиарда землян. Экосистемы, указывают ученые, перестают справляться: выбросы углекислого газа увеличились более чем вдвое, потребление энергии утроилось, а биоразнообразие, наоборот, - скукожилось наполовину. Если ничего не менять, к 2100 году на Земле может оказаться 11,4 миллиарда человек, прокормить которых будет невозможно.

В ближайшие 150 лет нынешнюю численность населения Земли необходимо уполовинить - до 4 миллиардов человек. Фото: Ints Vikmanis//Shutterstock/Fotodom

ЕСТЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ

Авторы исследования, опубликованного в научном журнале Sustainable Development, настаивают: никакого принуждения. Никаких «голодных игр» и тем более евгеники (учения об искусственном отборе). Главный инструмент сокращения населения — доступ женщин в бедных странах к образованию и планированию семьи. Эксперты уверены: когда женщина сама решает, сколько детей ей иметь, рождаемость естественным образом снижается - до 1-2 ребенка в семье.

Общий план амбициозный: снизить глобальный коэффициент до 1,75. В качестве удачных примеров ученые приводят Южную Корею: там благодаря государственной политике показатель рождаемости упал почти вдвое за 10–12 лет.

В идеале эта стратегия должна привести к восстановлению дикой природы, сокращению вредных выбросов, уменьшению конфликтов за ресурсы и снижению бедности.

Хотя на самом деле, всё это мы уже слышали. Ровно 200 лет назад английский экономист и священник Томас Мальтус заявил, что на Земле слишком много людей, и предложил сокращать население. Правда, Мальтус рассматривал войны и эпидемии как возможный вариант решения проблемы. Ненароком вспоминаются глобальные последствия эпидемии коронавируса. Уже тогда конспирологи, да и не только, заявляли, что пандемия организована для сокращения населения планеты глобалистскими элитами.

ДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Глобальное снижение рождаемости может привести к постепенному и необратимому исчезновению целых этносов и культур. Фото: Sopotnicki/Shutterstock/Fotodom

Пока одни ученые бьют тревогу из-за перенаселения, другие предупреждают: обратный процесс не менее опасен.

Японские исследователи из Университета Сидзуоки опубликовали в журнале PLOS One работу, где заявили: глобальное снижение рождаемости может привести к постепенному и необратимому исчезновению целых этносов и культур. С помощью математического моделирования они выяснили: для устойчивости популяции необходимо, чтобы на одну женщину приходилось минимум 2,7 ребенка. При этом две трети населения Земли уже живут в странах с рождаемостью ниже критической отметки 2,1. В Японии этот показатель — 1,3, а в Южной Корее, которую другие коллеги приводили в пример, — рекордно низкие 0,87.

«Устойчивость — это не только вопрос численности, но и сохранение культурного и генетического наследия человечества», — подчеркивают авторы.

Население Японии, по их расчетам, может сократиться на треть всего за одно поколение. А это значит, что исчезнут не просто люди — исчезнут языки, традиции, уникальные знания, которые веками передавались из поколения в поколение.

В японском исследовании и вовсе говорится, что при стрессовых условиях природа сама «включает защитный механизм»: наблюдается небольшой рост числа девочек при рождении, что повышает шансы на выживание популяции. Это явление зафиксировано как у людей, так и у животных.

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