«Национальные предатели нам не нужны!»: Как прошла жеребьевка партий перед выборами в Госдуму

Председатель ЦИК Элла Памфилова перед началом жеребьевки в Центральной избирательной комиссии для определения мест в избирательном бюллетене партий на предстоящих выборах в Государственную думу. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Центральная избирательная комиссия провела важную церемонию - жеребьевку, которая определила, как политические партии разместятся в избирательном бюллетене на выборах в сентябре.

ОДИННАДЦАТЬ СМЕЛЫХ

И слепой жребий решил так, что «откроют список» «Единая Россия», «Яблоко» и ЛДПР. А завершат КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России». В середине разместились «Новые люди», Партия прямой демократии, «Родина» и «Зеленые».

Избиратель будет выбирать из одиннадцати смелых. Пять партий — парламентских. Шесть — непарламентских.

К прозрачному «барабану» с непрозрачными шарами представители партий выходили не в порядке живой очереди. Шары из лототрона они извлекали в порядке регистрации федеральных списков их родных структур.

Происходящее сопровождалось искрометными репликами .

НЕ МЕСТО ПРИНОСИТ ПРОЦЕНТЫ

Журналист ВГТРК Юрий Богданов вел быстрый диалог с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

- Играет роль, какой номер выпадет? - спрашивал Богданов.

- Главное - идти с позитивным настроем. И маленькие минусы превратить в плюсы. Важна позитивная энергия.. - улыбнулась Пафмилова.

- Есть мнение, что первое и последние места в бюллетене добавляют доли процента? - обострил телеведущий.

- Думаю, не от номера зависит, а от того, насколько партия будет интересна избирателям... - парировала руководитель Центризбиркома.

На вопрос, не пора ли перейти на электронный формат в жеребьевке, прозвучал ответ в том духе, что «мы народ недоверчивый». И что сейчас «органично совмещаем творчество с традицией».

ЦИК провел жеребьевку партий перед выборами в Госдуму. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

КОММУНИСТЫ — ВПЕРЕД!

Первым к лототрону вышел представитель КПРФ Александр Ющенко.

- Волнуетесь? - вскользь поинтересовался ведущий.

- Независимо от номера бюллетеня избиратель знает нашу программу, нашу позицию, нашего лидера! - отрезал Ющенко.

Не без труда разделив шар на две половинки, он показал номер 8 .

- Прекрасный номер! — как бы утешила первопроходца Пафмилова.

- Здесь проигравших нет. Только вперед! - отвечал коммунист.

«НОВЫЕ ЛЮДИ» УВЕРЕНЫ

Пригласили главу «Новых людей» Алексея Нечаева.

Миллиардер (президент компании «Фаберлик» задекларировал 1.4 млрд рублей доходов за прошлый год), который в августе отметит 50-летний юбилей, вышел в синей рабочей куртке. И на вопрос о любимом числе не задумываясь ответил «Один».

Раскручивал шар долго. Вытащил номер 11. Отреагировал изобретательно:

- Наш избиратель умный. Он знает, что в России надо жить долго - чтобы жить лучше.

ЧЕМПИОН ТАЩИТ №1

Когда вышел представитель «Единой России», олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин, он занял собою почти все пространство в кадре. Оставив немного место для высокой, но хрупкой помощницы.

- Сан Саныч, вы готовились? - аккуратно поинтересовался ведущий.

- Все пять лет готовился. Единороссы всегда ко всему готовы.

Помощница длинными, тонкими, но явно сильными пальцами разделила шар.

- Цифра «один» — негромко сказала Памфилова.

- Вы довольны? - осторожно спросил у политика-борца ведущий.

- Мы предполагаем удовольствие по итогам. Сейчас это всего лишь номер в списке, - грассируя, ответил чемпион.

ВЕТЕРАН СПОКОЕН

ЛДПР выдвинула на жеребьевку ветерана СВО Дмитрия Жиркова. Человек, который в 90-е служил в спецназе ВВ МВД, а с 2023-го выполнял особые задачи на СВО, вышел в камуфляже.

Обмен репликами был коротким.

- Волнительно?

- Нет.

Пафмилова назвала номер - «Три».

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

ЭСЕРЫ ОТКРЫТЫ

Телеведущая и депутат Госдумы Марина Ким вышла в черном платье с обнаженными до плеч руками. Вращает барабан долго.

- Вы на что ориентируетесь? - спросил ведущий

- На свою партию. С открытыми глазами и с открытым сердцем.

Шар поддавался очень тяжело.

- Помог бы, да не могу... — посетовал Богданов.

Пафмилова сообщила порядок в списке: «Шесть!»

- То же самое, что в прошлый раз. Тогда принесла удачу... - оценила жеребьевку Ким.

ДРУГИЕ КОММУНИСТЫ

Исполнительный секретарь Коммунистической партии «Коммунисты России» Руслан Хугаев вышел в темном пиджаке, на который накинул красный шарф с желтыми буквами (такие популярны у футбольных фанатов Испании):

- У меня третья или четвертая уже процедура жеребьевки.

Вытащив цифру «10», отнесся к тому легко: В десятку попал!

БОДРОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ

Глава «Партии пенсионеров», 61-летний уроженец Ташкента, доктор медицинских наук Эрик Праздников был бодр и весел:

- Кручу - верчу, нормальной жизни стране хочу.

Ведущий поинтересовался:

- Ваше любимое число?

- Семь! — последовал быстрый ответ

Памфилова указал цифру 9.

- Какая бы цифра ни была, это показатель KPI для нашей парии — заявил профессор.

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков, который уже 31 год в партии, барабан вращать не стал, а сразу вытащил шар, где оказалась цифра «два».

- Теперь мы знаем, что есть возможность проголосовать за мир, свободу и за жизнь! - провозгласил выпускник Питерского университета путей сообщения.

ОТВЕТ «РОДИНЫ»

Его энтузиазм не поддержал глава партии «Родина» Алексей Журавлев.

- Национальные предатели нам нужны! Вы им скажите, чтобы они не агитировали! - обратился зампред комитета Госдумы по обороне к ведущему. Который до того просил не заниматься агитацией.

А досталась «Родине» в избирательном списке цифра «7».

ЗЕЛЕНЫЕ

Татьяна Колнауз, генсек Партии Прямой демократии, вышла в легком синем платье с галунами.

- Четверка. Как хорошисты. Все что должно с тобой случиться - все произойдет, - улыбнулась она.

Лидер партия «Зеленых», профессор Мария Шишкина появилась вся в белом.

- Мы — отличники, - сказала она, вращая барабан.

И выпала им цифра «пять».

- Эта пятерка принесет счастливую долгую политическую жизнь «Зеленым» - отреагировала профессор.

ИТОГИ

Элла Памфилова, предложила подарить участникам жеребьевки шарики «на удачу» и призвала утвердить результаты жеребьевки.

- Принято единогласно всеми 15 членами ЦИК. — сообщила она через короткое время, и добавила, - Желаю успеха избирателям.