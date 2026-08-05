Для русских - миллион евро сверху: Лайма Вайкуле продает особняк в Латвии по нацистской логике

Сама Лайма давно превратилась в лютую русофобку Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Латвийская певица Лайма Вайкуле, некогда прославившаяся хитами про «вернисажи» и «скрипачей на крыше», в свои 72 года уже практически не поет. Но по-прежнему ведет богемный образ жизни и даже стала не чужда политике, что порой удивительным образом отражается на ее поступках. Вот сейчас, например, занялась торговлей собственной недвижимостью, сообщает Mash. Причем торговлей с таким национальным колоритом, что впору проводить исторические параллели, от которых становится не по себе.

Особняк певицы в районе Лиелупе в Юрмале площадью почти 500 «квадратов» с бассейном, панорамным залом и пианино из ценных натуральных материалов выставлен на продажу несколько лет назад. За это время ценник успел смениться несколько раз: изначально просили 5 миллионов евро, затем снизили до €4,8 млн, а при срочной покупке владелица готова уступить дом и вовсе за €4 миллиона. Но, как говорится, есть нюансы.

Вайкуле публично заявила, что граждане РФ к покупке не допускаются. Впрочем, русскоязычным, но не имеющим российского паспорта, она особняк уступить может, однако - с доплатой в 1 миллион евро. То есть, на 25% дороже нынешней официальной цены. Риелторы при этом тщательно проверяют гражданство потенциальных клиентов, и, если человек имеет русские корни, выясняют, какой политической позиции он придерживается.

Сама Лайма давно превратилась в лютую русофобку. На своем фестивале «Рандеву» в Юрмале она много грязи вылила на нашу страну. А когда в беседе на украинскую тему ей сказали, что объединяющая сила музыки способна приблизить мир, певица отрезала: «лучше дать оружие Украине».

Вот и с продажей особняка она верна себе. Но здесь невольно вспоминаются другие времена. При нацистах евреев облагали непомерными налогами и выкупами за само право на существование, за возможность покинуть страну или сохранить имущество. Сегодня Вайкуле воспроизводит ту же логику, только пока в миниатюре: национальность становится поводом для торга. «Если хочешь купить мой дом, но ты из России — плати больше, потому что ты из России».

Но вот незадача: особняк в Лиелупе никак не могут продать. Просмотры проходят регулярно, но покупатель все не находится. Рынок - штука объективная: если товар не берут, значит, либо цена завышена, либо условия неприемлемы.

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