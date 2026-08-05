Поссорившиеся из-за политики внуки Пугачевой воссоединились в Испании

Внуки Пугачевой Никита Пресняков и Дени Байсаров. Фото: соцсети.

Семью Аллы Пугачевой разбросало по всему миру. Сама певица после эмиграции из России поселилась на Кипре. Ее дочь Кристина Орбакайте давно живет в США. Туда же в 2022 году после начала СВО уехал старший внук Аллы Борисовны Никита Пресняков.

Младший же сын Кристины Дени, родившийся в браке Орбакайте с миллиардером Русланом Байсаровым, живет в Москве и не собирается покидать родную страну.

Знакомые семьи рассказывали, что из-за этого отношения между братьями накалились. По их словам, Дени и Никита практически не общались из-за разных взглядов на происходящие в мире события.

«Братья разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул Россию. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живет счастливо в Москве», - поведали знакомые звездной семьи журналистам.

По их словам, Орбакайте приходится проявлять чудеса дипломатии и выбирать время для встречи с каждым сыном по отдельности.

Сейчас Кристина с мужем Михаилом Земцовым и 14-летней дочерью Клавдией путешествует по Европе. В Монако к ним присоединился и 28-летний Дени Байсаров. В это время 35-летний Никита гостил в Испании у своего отца Владимира Преснякова.

Поклонники предположили, что и в этот раз братья отдыхают по отдельности, поскольку не хотят видеться друг с другом. Но, видимо, родная кровь все-таки взяла свое, и они смогли забыть былые разногласия.

В своем блоге Орбакайте объявила, что все ее дети воссоединились в Испании. Кристина опубликовала видео, в котором Никита, Дени и Клавдия позируют вместе.

«Вот и собрались все вместе в Испании», - сообщила 55-летняя певица.

Кристина собрала вместе всех своих детей - Никиту, Дени и Клавдию - на отдыхе в Испании. Фото: кадр видео.

К слову, в феврале этого года Никита Пресняков навещал Аллу Пугачеву на Кипре. А вот видится ли Дени с бабушкой и ее мужем-иноагентом, неизвестно.

Хотя Никита и помирился с братом, своей позиции он не изменил. Внук Пугачевой заявил, что не собирается возвращаться в Москву и намерен остаться в США. Пресняков-младший говорит, что в Америке ему гораздо лучше, чем в России, где его постоянно сравнивают со знаменитыми родственниками. И если в родной стране на фоне своей звездной семьи он явно не блистал талантами, то в Штатах, по его словам, он наконец-то смог развернуться в полную силу. Никита сетует, что устал от внимания прессы и не желает, чтобы его воспринимали только как внука Пугачевой.

«Вечный негатив и хейт на ровном месте в мой адрес, в тот момент когда я ни разу не проявил себя как мажор. Я тут сам по себе и никто не будет меня с кем-то сравнивать или упрекать в чём-то, я стал намного открытее, сильнее, появились новые цели, новые навыки, друзья», - заявил как-то артист журналистам.

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