Артемий Лебедев и Алена Шишкова вместе поднялись в воздух: им пришлось сказать правду

Артемий Лебедев и Алена Шишкова вместе поднялись в воздух. Фото: Олег Кошмаров

Предприниматель и дизайнер Артемий Лебедев, модель Алена Шишкова, мировой рекордсмен по альпинизму Рустам Набиев и другие незаурядные личности стали гостями нового проекта спортсмена-экстремала Сергея Бойцова. Блогер, известный своими уникальными трюками на большой высоте, запустил новый формат интервью на платформе под воздушным шаром.

Съемки проекта «Небесные разговоры», который уже доступен к просмотру на ютубе, прошли на аэродроме Борки в городе Кимры в Тверской области. Сергей Бойцов поднялся над землей, чтобы вместе с гостями не только поговорить о судьбе и целях, но и посмотреть, насколько откровенными они будут на высоте.

Платформа, на которой находятся герои, крепится к воздушному шару. Фактически во время интервью гости парят в воздухе.

Фото: Олег Кошмаров

«Главной идеей проекта стало не просто желание показать экзотическую сцену: это попытка рассказать, как формируется самоощущение человека, когда привычная реальность отходит на второй план, а перед глазами бескрайнее небо и спокойствие внутри», — поделился его создатель Сергей Бойцов.

Фото: Олег Кошмаров

Гости проекта Бойцова — люди, которым приходилось преодолевать себя. Артемий Лебедев известен своей публичной манерой говорить прямо и без оглядки на критику.

Любовь Гагина, Сергей Бойцов и Алена Шишкова. Фото: Олег Кошмаров

Алена Шишкова рассказывала о борьбе с расстройством пищевого поведения и пути к своей новой «истинной форме», не только физической, но и эмоциональной.

Сергей Бойцов, Артемий Лебедев и Рустам Набиев. Фото: Олег Кошмаров

Сергей Бойцов, Артемий Лебедев и Рустам Набиев. Фото: Олег Кошмаров

Рустам Набиев — российский блогер, общественный деятель и спортсмен, ставший первым в мире человеком без обеих ног, поднявшимся на Эверест на одних руках.

Блогер Любовь Гагина преодолела 4-ю степень ожирения и похудела на 70 кг: «Я не просто похудела, я нашла себя».

А мастер гимнастических элементов Михаил Худченко исполнил гимнастический элемент на кольцах, подвешенных под корзиной воздушного шара.

Михаил Худченко исполнил гимнастический элемент. Фото: Олег Кошмаров

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