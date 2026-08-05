Неизвестно, что бы стало с птенцами, если бы им не помогли. Возможно, родители просто бы их добили

Днем 5 августа в Центральном парке подмосковных Мытищ разыгралась душераздирающая сцена. На глазах горожан, наслаждающихся видами на Яузу с лебедями — взрослой парой и пятью уже довольно крупными птенцами, один из родителей стал притеснять самого маленького на вид лебеденка. Лебедь неожиданно резво погнался за малышом и стал клевать его, хватать за шею и тащить вглубь воды. При этом птица распушила крылья — как на картинах Билибина. Увы, у лебедей такая «грациозность» означает агрессию и готовность атаковать.

— Да он его… топит?! — ужаснулись люди на берегу.

К счастью для лебеденка, он сумел вырваться и спрятаться в заросли рогоза и камышей. Лебедь на время потерял его из виду.

— Мы оперативно отловили несчастного, поместили в безопасный вольер, — рассказал местный житель Илья Сенюрин, на правах волонтера опекающий птиц. — Потом история повторилась еще с одним лебеденком!

Неизвестно, что бы стало с птенцами, если бы им не помогли. Возможно, родители просто бы их добили.

Разумеется, в парке Мытищ живут не дикие лебеди, а с подрезанными крыльями. Несколько лет назад их поселили тут красоты ради старинной русской традиции, которая сегодня многим кажется варварской. Птицы содержатся на балансе местной мэрии, за ними присматривают работники управления экологии. Птенцы появились впервые — еще в конце мая, сразу семь штук. Двое не выжили — очевидно, подхватив инфекцию в совсем не прозрачной Яузе. А еще двоих сотрудникам мэрии удалось выходить, применив антибиотики. Но никто не ожидал, что вернуть птенцов в водоем не получится. То, что родители их не примут, предполагали. Но казалось, что Яуза большая, все поместятся. Увы, взрослые лебеди считают реку своей территорией и «посторонних» не терпят.

— Отвергнутым родителями лебедятам в вольере дают комбикорм. Плюс мы своими силами собираем для них клевер. Аппетит хороший — сегодня они вдвоем съели восемь пакетов травы, — рассказал KP.RU Илья Сенюрин.

Но в тесном вольере нет большой воды. Самодельная кадка из большой пластиковой канистры — так себе альтернатива. И даже туда птенцов выпускают на несколько часов в день.

С другой стороны, Яуза в Мытищах кишит опасными для птиц (и людей!) цианобактериями — из-за сбросов сточных вод в ее приток — речку Работню, а также из-за «склонности» превратиться в этой части русла в болото. Так что в судьбе осиротевших лебедят, можно сказать, есть и плюсы. По словам волонтеров, сейчас мэрия Мытищ решает, что делать с сиротами дальше. Возможно, их передадут на экоферму или в другой парк.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Эти птенцы для родителей теперь опасные чужаки»

Благородные, грациозные, верные… Какими только эпитетами мы не награждаем лебедей. А они готовы убить своих же птенцов. Почему?! Для специалистов такой вопрос не стоит. О жестокости тут тоже речи нет — человеческая мораль на птиц не распространяется.

«Если взрослые лебеди не видят птенцов постоянно даже короткое время, то для них их просто нет. Родительский инстинкт в их отношении закончился, — объяснил KP.RU орнитолог, основатель проекта „Орнитарий“ Вадим Мишин. — Птицы не выстраивают, в отличие от нас, причинно-следственные цепочки. У них нет рефлексии. Механизм запечатления потомства (импринтинг) функционирует только для птенцов, которые с ними постоянно».

Выходит, птицы просто защищают свое потомство от чужаков — так они теперь воспринимают своих «бывших» лебедят, которые проходили реабилитацию.

Кстати, воинственность лебедей-родителей распространяется и на взрослых сородичей. В тех же Мытищах живут две взрослых пары — они мирно сосуществовали три года. Птенцы появились только у одной пары — и она прогнала «бездетных супругов» в дальнюю часть реки. Эта «ненависть» не навсегда — осенью включится другой инстинкт, и лебеди начнут сбиваться в стаи.

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