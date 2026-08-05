Герой спецоперации «Z» Тлеужан Кайрымов пробрался к украинским боевикам в тыл

Рядовой Егор Лебедев и Младший сержант Тлеужан Кайрымов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» — участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не выбрасывайте никогда апельсина, пока в нем есть еще содержимое», — советовал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время дороже всего».

ОТВЛЕК ОГОНЬ ВРАГА НА СЕБЯ

Рядовой Егор Лебедев

Рядовой Егор Лебедев действовал в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника.

В ходе выполнения боевой задачи Лебедев обнаружил позиции националистов. После доклада командиру, группа получила приказ на обход опорника противника с фланга, но была обнаружена и вступила в стрелковый бой. Используя рельеф местности, Егор подобрался к опорному пункту националистов и метким броском гранаты уничтожил пулеметный расчет противника, чем обеспечил группе безопасное продвижение и захват опорного пункта.

Благодаря профессиональным и решительным действиям рядового Егора Лебедева боевая задача была выполнена.

ПРОБРАЛСЯ К ВРАГУ В ТЫЛ

Младший сержант Тлеужан Кайрымов

Младший сержант Тлеужан Кайрымов действовал в составе штурмовой группы, выполняя боевую задачу по вытеснению живой силы противника.

В ходе наблюдения Тлеужан обнаружил укреплённый опорный пункт противника. Доложив командиру группы, Тлеужан зашел на вражеские позиции с фланга, и используя рельеф местности пробрался к боевикам в тыл.

Прицельным огнём из штатного оружия Тлеужан уничтожил двух боевиков, чем обеспечил группе безопасное продвижение и захват позиций.

Благодаря профессиональным и решительным действиям младшего сержанта Тлеужана Кайрымова боевая задача была выполнена, что позволило создать благоприятные условия для дальнейшего выполнения поставленных задач.