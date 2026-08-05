Перестала скрывать любимого: Полина Гагарина отдохнула на яхте с новым бойфрендом

Полина Гагарина. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Полина Гагарина считается одной из самых закрытых звезд российского шоу-бизнеса. Певица не распространяется о личном и не выносит свои романы на публику. В прошлом году артистка начала встречаться со своим концертным директором Сергеем Сметаниным, однако до сих пор не афиширует свои отношения.

Но теперь, похоже, Полина решила больше не скрывать свою любовь. В соцсетях она показала, как отдыхает на яхте с любимым мужчиной. Артистка отправилась в Геленджик, где у нее был запланирован концерт, и задержалась для отдыха. Каникулы на море привели ее в полный восторг.

«Геленджик нас покорил! Люди, красота набережной, сосны, морюшко тёплое, вкуснейшая еда, фрукты - объедение, кукуруууза и солнышко. Это были чудесные гастроли! Пусть таких будет еще великое множество! А мы поехали дальше», - рассказала Гагарина.

Певица отдохнула на яхте с бойфрендом, своим концертным директором Сергеем Сметаниным. Фото: соцсети.

39-летняя артистка выложила на своей странице несколько снимков, снятых на яхте. На одном из фото Полина катается на сапе вместе с Сергеем Сметаниным. Артистка позирует в бикини, ее избранник похвастался накачанным торсом.

На других фото Полина демонстрирует изящную фигуру в купальнике. Поклонники в комментариях по традиции призвали артистку перестать худеть и попросили ее побольше кушать.

37-летний Сметанин раньше был концертным директором украинской звезды Веры Брежневой. Но после ее скандального отъезда из России нашел себе новую подопечную. Между ними вспыхнула искра. Ради Сергея Полина рассталась со своим бойфрендом – танцором Стасом Миковым. Сметанин же развелся с женой Лизой – его супруга сама подала на развод.

Артистка похвасталась фигурой в бикини. Фото: соцсети.

Полина Гагарина дважды была замужем. Первым супругом певицы стал актер Петр Кислов, отец ее сына Андрея. Во второй раз Полина пошла в загс в 2014 году. Избранником артистки стал известный фотограф Дмитрий Исхаков. В 2017 году у Полины и Дмитрия родилась дочь Мия. Они развелись, но сохранили дружеские отношения ради дочки.