«Совершила полнейшую глупость»: Волочкова прилюдно унизила дочь и ее мужа

Анастасия устроила дочери и ее избраннику роскошную свадьбу в старинном петербургском особняке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

У Анастасии Волочковой непростые отношения с единственной дочкой Ариадной. Еще подростком Ариша переехала из подмосковного дома матери к отцу Игорю Вдовину и его новой жене – телеведущей Елене Николаевой. А когда девушке исполнилось 19 лет, она вышла замуж. Избранником Ариадны стал молодой бизнесмен Никита Григорян.

Анастасия долго не могла смириться с решением дочери, но потом все-таки согласилась на ее свадьбу и даже оплатила торжество. Единственное, что до сих пор не дает балерине покоя – то, что ее дочь в браке взяла фамилию мужа. Артистка мечтала, что наследница сохранит собственную даже после свадьбы. Но дочь предпочла стать Ариадной Григорян.

На очередном светском мероприятии Анастасия не упустила случая напомнить, что именно она оплатила свадьбу дочери и ее банкет. Общаясь с журналистами, артистка в очередной раз прилюдно унизила Ариадну и ее мужа.

«Она совершила глупость, на мой взгляд, полнейшую. После свадьбы своей, которую я же ей в Петербурге подарила, взяла фамилию своего мужа, Григорян. Она теперь Ариадна Григорян. Мне очень жаль, потому что я хотела, чтобы эта династия продолжалась», - заявила Волочкова в беседе с «Пятым каналом».

Сама Анастасия не раз подчеркивала, что с гордостью носит фамилию отца Юрия Волочкова, мастера спорта СССР по настольному теннису. Сейчас 78-летний мужчина обездвижен: 19 лет назад он перенес инсульт и с тех пор не ходит и почти не разговаривает. На днях Анастасия навестила папу и горечью сообщила, что ему стало хуже.

В прошлом году наследница балерины сыграла сразу две пышных свадьбы: одну в Санкт-Петербурге, другую в Москве. Волочкова оплатила шикарный свадебный банкет для Ариадны в одном из старинных особняков Санкт-Петербурга, но при этом не постеснялась высказать жениху все, что она о нем думает. Накануне венчания молодых Анастасия дала скандальное интервью, в котором заявила, что брак ее дочери продлится недолго.

«Она придет ко мне и скажет: «Мама, как ты была права», - сокрушалась балерина. - Я буквально сегодня общалась с моей мамой, говорю: «Мама, скажи ей, не надо уже этого венчания, зачем эта показуха. Она через полгода с ним расстанется».

Анастасию сильно задело решение жениха и невесты отметить свадьбу в узком кругу, без публичности.

«Я ее чуваку говорю: «Друг мой сердечный, ты вообще кто? Ты никто, ничто и звать никак. Ты был у меня дома два раза. Ты когда брал в жены Ариадну Волочкову, ты понимал, чья это дочь?» Как можно без СМИ, без освещения? Невозможно. Значит, у тебя рыльце в пушку, и, значит, тебе есть что прятать. И так оно и есть», - утверждала Волочкова.

После этого Ариадна не пригласила мать на бракосочетание, которое прошло в августе прошлого года в одном из московских загсов. Девушка вообще скрыла это событие от балерины. О том, что ее дочь расписалась с избранником, артистка узнала от своей матери, которая тайно приехала в столицу на свадьбу внучки.

«Они побоялись пригласить меня на эту свадьбу. Мама даже не сказала мне, что приехала в Москву, не предложила встретиться и выпить по чашечке кофе. Всё инкогнито и обман», - возмущалась Волочкова.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину