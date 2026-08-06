Арбуз вкуснее дыни: россияне рассказали, что им больше по вкусу

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С началом августа стартовал сезон арбузов и дынь. А сайт KP.RU провел опрос и узнал, что россиянам по вкусу. Оказалось, что любителей арбузов в нашей стране больше – целых 58% опрошенных сообщили, что лучше арбуза нет ничего. Каждый год респонденты с нетерпением ждут конца лета, чтобы, наконец, наесться арбузами до отвала.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

«Я дыню пробовала, вкусно, но мне так не нравится ее запах, почти никогда не покупаем. А вот арбузы люблю и я, и вся семья, с удовольствием покупаем», - делится участница опроса.

«Обожаем арбузы, и даже выращивайте их сами. В прошлом году вырастили арбуз 11 кг в Подмосковье, вкусный сладкий был, просто чудо», - рассказывает другая.

При этом 40% опрошенных россиян признались, что они в другом лагере – им больше по душе дыни. Респонденты отмечают, что и арбуз ля них – ничего, но в последние годы арбузы стали какими-то водянистыми, не сладкими, а вот дыни никогда е подводят!

«Обожаю дыни», - говорит участница опроса.

«Лучше дыни. Сейчас на хороший арбуз напасть – редкость: то не сладкий, то как резина», - кивает другая.

А вот оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Респонденты признались, что просто не могут выбрать что-то одно, ведь и арбузы и дыни такие вкусные.

«И то, и то. Как можно их разделять?» - недоумевает участник опроса.

«В смысле «или»? Арбуз И дыня! И желательно побольше!», - веселится другой.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли две тысячи человек.