Технологический код России: как инженеров и дизайнеров учат говорить на одном языке

Продуманный дизайн помогает и упростить знакомство с дронами, и облегчить управление ими. Фото: t.me/boilingpoints

КОГДА ТЕХНОЛОГИИ ДОЛЖНЫ ВЫЗЫВАТЬ ДОВЕРИЕ

Россия разрабатывает самые разные высокотехнологичные решения — от беспилотников и искусственного интеллекта до энергетических комплексов, систем кибербезопасности, нейро- и биотехнологий. Однако инженерного превосходства недостаточно. Чтобы продукт был востребованным, он должен быть удобным, понятным и привлекательным.

Подготовленный командой «Университета 2035» проект «Технологический код России» объединяет разработчиков и дизайнеров. Его цель — сделать российские технологии конкурентоспособными не только по инженерным характеристикам, но и по удобству использования.

— Все новое, особенно технологии, поначалу кажутся угрозой, — заметил руководитель Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий. — На то, чтобы люди перестали сопротивляться появлению автомобилей, ушло 20 лет. Сейчас привыкание к инновациям происходит быстрее, но факт остается фактом: пока люди не верят в безопасность изобретения, оно не сможет занять свое место на рынке. Поэтому технология с самого начала должна выглядеть дружелюбно и безопасно. Это особенно важно для людей, далеких от высоких технологий. Им нужны не абстрактные инновации, а безопасные и удобные устройства, которые делают жизнь лучше.

Беспилотники уже помогают тушить пожары, доставляют лекарства и продукты, обследуют линии электропередач и выполняют множество других задач. Развитие этой отрасли — ключевая задача национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Важно учесть, что чем ближе технологии становятся к повседневной жизни, тем важнее, чтобы люди им доверяли.

— Везде, где сложная технология встречается с человеком, промышленный дизайн становится инструментом повышения доверия, безопасности и удобства. Это уже не про красоту ради красоты. Это про надежность и эстетику, заложенные в форму, технологию, материалы и оптимальный сценарий использования, — сказала сооснователь дизайн-бюро промышленного дизайна IDEAL3, куратор дронотонов Александра Алымова.

ИНЖЕНЕРЫ И ДИЗАЙНЕРЫ В ОДНОЙ КОМАНДЕ

Проект «Технологический код России» призван сократить разрыв между инженерной школой и современным промышленным дизайном. Авторы инициативы предлагают выстроить систему, в которой дизайнеры и разработчики действуют в связке с первых этапов создания продукта.

— Мы подготовили комплексный проект, который поможет преодолеть разрыв между инженерным и творческим мышлением. В СССР существовала мощная школа технической эстетики, но после его распада работа ВНИИТЭ прекратилась, традиция инженерно-эстетического образования прервалась. Россия по-прежнему создает передовые технологии, но их визуальный облик нужно формировать. Мы подготовили проект, чтобы инженеры и дизайнеры снова заговорили на одном языке. Он запустит культурную волну, которая станет шагом к воссозданию школы технической эстетики, — рассказала автор проекта Екатерина Чечиль.

Программа включает ряд направлений: мастер-классы по промышленному дизайну и дизайн-мышлению, всероссийский дизайн-зачет, исследование о том, кто сегодня формирует облик российских технологий, практические работы над реальными задачами.

ДРОНОТОН: КОГДА ДИЗАЙН РЕШАЕТ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Дронотон — соревнование, в ходе которого команды разрабатывают решения конкретных задач. Участники проектируют дизайн и просчитывают эргономику беспилотников для МЧС, медиков и других служб.

Такой дрон часто используется спасательными службами для мониторинга чрезвычайных ситуаций. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Участница одного из дронотонов Ксения Копылова рассказала, как проходят соревнования.

— В команде вместе со мной были дизайнер и инженер. Нам надо было сконструировать обучающий дрон, с помощью которого специалисты будут тренироваться проверять состояние ЛЭП. Мы с инженером придумали, как делать каркасы дронов недорогими и ремонтопригодными. А дизайнер предложил четыре варианта корпуса. Таким образом, получился беспилотник с большим коммерческим потенциалом. Потом я доработала идею — когда писала магистерский диплом.

Вместе с образовательными мероприятиями пройдёт конкурс «Технологический узор», в ходе которого дизайнеры создадут принты для одежды, аксессуаров и керамики.

Еще один необычный проект — создание с помощью специальных дронов-художников большого мурала. Такая работа требует высокой точности: беспилотник должен на ветру удерживаться в нескольких сантиметрах от стены и распылять краску.

При помощи запрограммированных дронов можно даже рисовать картины на фасадах. Фото: Фонд Национальной технологической инициативы

— Мурал станет собирательным образом технологического суверенитета, — заявил художник, создатель муралов «Эволюция» Миша Most. — Это сложная и многослойная работа — монументальное искусство, фиксирующее историческую память, а также обращенное к широкой аудитории. Такие проекты способны влиять на восприятие реальности: технология перестает быть абстрактной и становится эмоционально значимой частью культурного ландшафта.

Для создания рисунка используют разработанные специально для художественных проектов дроны нового поколения. Система навигации состоит из стационарной 4K-камеры, лидара и специальных активных меток, установленных на беспилотнике. Это позволяет добиться точности, недоступной обычным GPS-системам.