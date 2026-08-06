Как «Мастера Путешествий» выживали на островах Карелии в походе на реках Мурманской области

Покорители горных рек. Фото: Дарья Усанова

28 дней эти ребята сражались с водной стихией и выживали на островах. Юные туристы из разных уголков страны активно провели месяц летних каникул вместо того, чтобы просидеть это время в гаджетах. В поход собрались те, кто уже имеет опыт дальних путешествий. В Фонде Клуб «Приключение» их называют Мастерами. И не зря. Эти подростки перед стихией могут постоять за себя.

КАК РОБИНЗОН НА ОСТРОВЕ

Дети испытывали на прочность свой характер, плывя по крутым порогам на катамаранах, боролись с непогодой, твердо шли к цели. В общем, прошли настоящую школу выживания.

Сплав по рекам Мурманской области длился почти 20 дней. Фото: Дарья Усанова

«После 18 дней водного похода ребята две ночи провели каждый на своем острове с минимумом вещей. С собой у них был коврик и спальник. Еще можно взять с собой не более 6 предметов – что-то из еды, набор для рыбалки, спички и что-то для творчества, например, для рисования. Еще можно было взять с собой книгу», - рассказал KP.RU всемирно известный полярный путешественник Дмитрий Шпаро.

О своей островной жизни в Карелии юные походники записывали в дневниках, которые так и называются – «дневник островитянина».

Ребята учились разжигать костры. Фото: Дарья Усанова

Брать с собой посторонние вещи запрещалось. За это команда островитян могла лишиться баллов, а терять очки не хотелось никому. Поэтому правила соблюдали все.

ПОХОД ЗАВЕРШЕН, А ВСТРЕЧИ ОСТАЛИСЬ

После насыщенного похода ребятам не терпелось поделиться своими эмоциями. И им удалось это сделать в центральном шатре турбазы «Большое Приключение». Там собралось более 100 детей и сотрудников турбазы. Все хотели узнать, как же Мастера Путешествий провели свой поход. А им было, о чем рассказать!

Большое приключение закончилось, а воспоминания о нем останутся надолго. Фото: Дарья Усанова

Вернувшиеся победители делились видео, песнями и сценками, а подрастающие туристы, их в турклубе называют «Отважными искателями», больше двух часов, затаив дыхание слушали о сплаве по бурлящим рекам и секретах обустройства временного жилища в лесу.

Итоги поездки подводили дружно. Фото: Дарья Усанова

«Чтобы мотивировать ребят на дальнейшее развитие в сфере спортивного туризма, им был показан ролик и о водном походе 6 категории сложности по реке Чулышман, в котором участвовали их инструкторы», - говорит Дмитрий Шпаро.

На встрече все думали о новых грядущих походах. Фото: Дарья Усанова

В завершение вечера путешественники исполнили гимн «Большого Приключения» под аккомпанемент инструктора команды Мастеров Алены Бикбулатовой. Теперь дети точно знают, что «…и твоя судьба уже вписана сюда, лагерь будет помнить вас, пока бежит вода…». Это не просто слова, а слова про них!

Вместе весело и песни петь, и мороженое есть. Фото: Дарья Усанова

А еще юные туристы получат справку о зачете похода, а, значит, у них будет доступ к путешествию более высокой категории сложности. Оно запланировано уже на следующий год.