Ямпольская предложила пересмотреть льготы при поступлении в вузы по олимпиадам

Советник президента РФ, председатель Наблюдательного совета фонда "Русский мир" Елена Ямпольская. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

…- Елена Александровна (Ямпольская), на одном из предыдущих брифингов вы сказали, что готовы изучить проблему, с которой в этом году столкнулись абитуриенты. Это когда невозможно было поступить в вуз даже с высокими баллами по ЕГЭ. Удалось ли разобраться с этой проблемой? И что ждет наших абитуриентов?

- Я помню о том, что обещала этим заняться, - сказала советник главы государства, отвечая в четверг, 6 августа, на вопросы журналиста «Комсомольской правды» в рамках еженедельного брифинга. - Разумеется, мы в проблему погрузились. Давайте «резюмируем» точку, в которой мы все сейчас находимся.

По всей России идет приемная кампания в вузы. Прием на бюджетные места продлится еще до 29 августа, а на платные места – до 30 сентября.

Действительно, в последнее время много новостей появляется, в том числе уже и много выступлений, много предложений от специалистов… В связи с определенными трудностями, с которыми сталкиваются абитуриенты при поступлении в вузы, в том числе абитуриенты, у которых очень высокие баллы, полученные при сдаче Единого государственного экзамена. Причина известна: большое количество абитуриентов – победителей олимпиад. Они имеют определенные преференции при зачислении. Это вполне стандартная ситуация, потому что дети, имеющие особые достижения в учебе и проявившие свои знания в масштабах всей страны, несомненно, имеют приоритет при поступлении в вузы.

Сейчас это и победители, и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. И в том - числе победители и призеры других олимпиад школьников, которые проводятся в стране… В том случае, если определенные вузы предоставляют им такое право. (Речь о поступлении. - А.Г.)

А олимпиада должна входить в перечень, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки России…

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛА СОВЕТНИК ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

- Что касается количества бюджетных мест… В последние годы, начиная с 2025-го - 2026-го учебного года, основой для распределения бюджетных мест, в соответствии с Указом Президента России, является прогноз потребности в специалистах. Это позволяет исключить дисбаланс между теми, кого вуз готовит, и теми специальностями, в которых реально нуждается экономика страны.

- В конце июня министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков докладывал главе государства, что для приема в вузы России установлено 620 тысяч, чуть больше, бюджетных мест… Примерно на тысячу больше, чем годом ранее. Из них 73 % этих самых бюджетных мест распределены между учебными заведениями в регионах.

- А возвращаясь к имеющимся трудностям, о которых мы с вами говорим уже второй брифинг подряд, и это объективная реальность… Мы не можем ее обойти, такая проблема возникает в основном в федеральных топовых вузах. Надо сказать, что это, как правило, университеты, и они всегда, начиная с советских времен, имеют самый большой конкурс на одно место, в среднем по несколько десятков человек. И, конечно, для поступления в эти вузы всегда были необходимы какие-то дополнительные личные достижения.

- Насколько я знаю, в региональных вузах, качество образования в которых зачастую не уступает московским, с подобной ситуацией, с подобными проблемами не сталкиваются. Там зачисление идет штатное, бюджетные места выделены в необходимых количествах.

- Что, на мой взгляд, коллеги (Елена Ямпольская обращается к журналистам, участвовующим в брифинге. - А.Г.) можно было бы здесь проговорить? Прежде всего, конечно, адресуя эти вопросы профильному ведомству, то есть Министерству образования и науки Российской Федерации…

- В чем мы все заинтересованы? Мы все, как граждане России, мы, как единая страна… Мы заинтересованы в том, чтобы дети, которые демонстрируют блестящие результаты в той или иной научной области, будь то высокий балл, полученный при сдаче ЕГЭ, будь то победа на значимой олимпиаде… Все эти дети получили возможность учиться в России, развивать свои способности и впоследствии хотели бы и мечтали бы работать в своей стране и получили бы все возможности для научной реализации. Это в наших общих интересах, это не только в их интересах. А если это так, то значит, вот из этой цели и следует исходить.

-… Все дети, у которых есть способности к определенной сфере, должны, конечно, на мой взгляд, иметь возможность получить в этой сфере высшее образование. Для этого нам надо, мне кажется, быть уверенными в полной прозрачности всех олимпиад, входящих в перечень, составленный Министерством образования и науки.

- Нам надо быть уверенными, что результат олимпиады точно так же отражает объективную картину знаний ребенка, как и балл, который он получает при сдаче единой государственной аттестации. Опять-таки, вопрос не ко мне, а вопрос к Министерству образования и науки… Возможно, они сочтут необходимым, может быть, как-то оптимизировать перечень олимпиад, которые дают в преференции при поступлении в вузы. Тут, коллеги, не беру на себя смелость советовать. Все-таки, конечно, Министерству образования и науки надо заняться этим вопросом. Я уверена, что они им подробно и занимаются.

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- Уверена, - заметила также Елена Ямпольская, - что по итогам нынешней приемной кампании Валерий Николаевич Фальков обязательно расскажет… И - главе государства, и обществу - о том, как эта кампания проходила, и как дальше планируют этот механизм совершенствовать. Я думаю, что вот то, о чем мы говорили с вами выше, в этом мы все заинтересованы.

В том, чтобы ни один способный, талантливый, желающий учиться и работать в России ребенок, не был нами потерян.