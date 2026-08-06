Гарик Харламов и Ирина Горбачева сбросили вес. Фото: Иван Макеев/социальные сети

В нашем шоу-бизнесе обсуждать вечно можно три вещи: скандалы, личную жизнь артистов и то, как звезды худеют. Для большинства знаменитостей подтянутая форма — это еще и часть работы. Потому многие из них, как, например, Ани Лорак, всю жизнь держат себя в черном теле. А те, кто склонен к гедонизму, регулярно то поправляются, то худеют. Так, Гарик Харламов за последние несколько месяцев заметно скинул. А Ирина Горбачева превратила процесс своего похудения в целый сериал. Рассказываем, как стройнеют наши звезды.

Гарик Харламов

Гарик Харламов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последнее время 45-летний Гарик заметно уменьшился в объемах. Мы лично убедились этом, встретив Харламова на недавней премьере сказки «Колобок», где комик озвучил хлебобулочное изделие. Чтобы похудеть, Гарик пересмотрел свой рацион и исключил многие продукты.

«Булочки люблю, но мне нельзя. Не ем хлеб, не ем жирное. Стараюсь не есть сладкое. Но мне сложно. Был 120, сейчас 104. Надо дойти до ста. Постараться, — рассказал KP.RU Харламов.

А вот на спорт у шоумена физически не хватает времени. Потому приходится ограничиваться ходьбой.

«Да, я хожу. Вот сюда пришел Ну, правда, у меня четыре проекта в параллели. Нет просто на это времени», — добавил Харламов.

Ирина Горбачева

Так Ирина выглядела до похудения Фото: социальные сети.

С декабря прошлого года 38-летняя актриса серьезно занимается своим телом и здоровьем, о чем подробно рассказывает в личном блоге. По словам Ирины, ее вес долгое время стоял на месте. Дело в том, что с 23 лет звезда живет в состоянии менопаузы: у нее удалены оба яичника из-за опухолей. Чтобы нормализовать ситуацию и сбросить лишние 13 кг, Горбачева обратилась к нутрициологу, диетологу и эндокринологу. Ирина подключила спорт, стала налаживать питание и нормализовала сон.

Врач также назначил актрисе препарат для контроля аппетита. По словам звезды, в детстве ее учили ничего не оставлять в тарелке, потому переедание для нее стало обычным делом. Нутрициолог убрала из меню Ирины сладкое, молочку и глютен.

Так Ирина выглядит после похудения Фото: социальные сети.

Уже в мае Горбачева хвасталась постройневшей фигурой и подкаченным прессом. А в конце июня Ирина сошла с препарата. Добавим, что речь про те самые уколы, на которых худели многие звезды российского шоу-бизнеса. Однако, часто после «отмены» они снова поправлялись, так как не соблюдали определенный образ жизни. А вот актрисе удалось закрепить результат, а также нормализовать аппетит.

Горбачева занимается в спортзале три раза в неделю Фото: социальные сети.

«Первое и главное: аппетит вернулся. Я понимала, что он вернется, и для меня это было важным моментом проверки: насколько те пищевые привычки, которые я сформировала на препарате, действительно встроились в жизнь. Именно поэтому врачи рекомендуют не отменять препарат резко, а дать организму время закрепить результат и только потом постепенно сходить с него», — поделилась с подписчиками Горбачева.

Фото: социальные сети

По словам Ирины, она по-прежнему продолжает пахать в зале три раза в неделю, следит за питанием (в частности, за объемом порций) и работает с нутрициологом. При этом, срывы у звезды тоже случаются, но она из-за этого не переживает. Выглядит Горбачева прекрасно.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева Фото: социальные сети.

В этом году Наталья не перестает хвастаться стройной и подкаченной фигурой. В беседе с KP.RU актриса рассказала, что никаких секретов нет. Она просто очень мало ест.

Я ем очень мало, у меня двухразовое питание. Завтрак и обед. Иногда могу закончить есть после четырех, иногда после трех дня, по-разному. Вода наш друг. Кроме того, сейчас лето — время фруктов и зелени», — поделилась KP.RU 46-летняя Бочкарева.

Физические нагрузки в жизни звезды «Букиных» также присутствуют. Актриса занимается пилатесом и йогой. Еще Наталья развивает себя духовно, что помогает ей сохранять психологический баланс, который может влиять на переедание.

«Каждый день я читаю разные аффирмациии. Сейчас существует куча прекрасных духовных практик — когда ты себя начинаешь образовывать и восстанавливать изнутри», — рассказала звезда.

Стас Михайлов

Стас Михайлов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

57-летний певец похудел по своей уникальной методике, которая, впрочем, подойдет далеко не всем. Михайлов вообще не употребляет алкоголь и ест всего один раз в день.

«Почти три года уже не пью. Потому что по чуть-чуть, даже бокал вина, в моем случае не работает: я сразу начинаю есть. Для себя я выработал алгоритм: ем один раз в день, мне это удобно», — рассказал в интервью Стас.

По утрам артист выпивает стакан воды с лимоном, свежевыжатый сок или чашку кофе, а затем идет в спортзал. Из рациона Михайлов убрал все калорийные продукты, включая хлеб, который он обожает.

«Уколы» для похудения Стас тоже пробовал, но певцу не понравился эффект, так как, по его словам, пропало желание жить.

Светлана Пермякова

Светлана Пермякова Фото: социальные сети.

Светлана начала худеть еще в прошлом году, а в этом феноменально постройневшую артистку перестали узнавать. За год Пермякова сбросила более 25 килограммов — похудев с более, чем 10 кг до 75 при росте 164 см.

Худеть звезде помогал эндокринолог. По словам Пермяковой, всю жизнь она заедала стресс. Вместе с врачом Светлана полностью пересмотрела рацион: убрала вредные продукты и хаотичные перекусы, уменьшила объем порций. Также актриса не скрывает, что

использовала контролирующий аппетит препарат. Недавно в личном блоге она рассказала, что поддерживает результат с помощью «уколов» для похудения.

Пермякова признается, что такой худой никогда не была. «Самое сложное — это не похудеть, а привыкнуть к другому человеку в зеркале», — недавно поделилась с подписчиками Светлана.

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