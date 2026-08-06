Наказать Санчеса: почему из-за мигрантского кризиса в Сеуте Евросоюз обрушился на Испанию

Испанские военнослужащие и задержанный ими юный нелегал в Сеуте. Фото: REUTERS.

Пыль вокруг неожиданного вторжения мигрантов в испанский город Сеута на африканском побережье начинает оседать. Европейские газеты, ссылаясь на данные службы пограничной охраны ЕС Frontex, сообщают, что 67 тысяч непрошеных гостей удалось выдворить на территорию Марокко, окружающую город. В нем остаются еще примерно 2,5 тысячи участников «нашествия», которых постепенно отлавливают. Официально подтверждена гибель 99 человек - большинство из них утонули, пытаясь добраться до Сеуты вплавь через залив. Есть и несколько десятков пропавших без вести – родственники этих людей каждый день собираются у пограничного барьера, надеясь на возвращение своих близких в Марокко. Испанские власти утверждают, что пробраться на европейский континент никому из нарушителей границы не удалось.

В этом внезапном кризисе интересны два обстоятельства.

Во-первых, почему именно в Сеуту вдруг рванули сразу 70 тысяч мигрантов, многие из которых прибыли из далеких стран (нашлись даже выходцы из Афганистана)? Дело в том, что за месяц до вторжения Верховный суд Испании вынес вердикт, что власти неправильно депортировали из Сеуты беженца из Алжира, не предоставив ему возможности запросить право на убежище. История мгновенно разошлась по соцсетям, причем с трактовкой, что теперь всем, кто сумел оказаться на территории Сеуты, якобы дают «зеленый свет» на въезд в Евросоюз. Слух распустили организаторы потоков нелегальной миграции - они хорошо подзаработали на доставке людей к испанскому анклаву.

В Сеуте до сих пор остаются примерно 2,5 тысячи нелегалов, которых постепенно отлавливают. Фото: REUTERS.

Во-вторых, почему бездействовали власти Марокко, позволив сформироваться целой армии беженцев? Доцент Финансового университета при правительстве РФ, специалист по странам Европы Вадим Трухачев считает, что для этого были основания.

- Марокко мечтает присоединить Сеуту, которая вместе с городом Мелилья остается единственным следом былого господства Испании в этой части Африки. Провал испанского премьера Санчеса – удар по этому самому присутствию, поэтому марокканская полиция не особенно сдерживала мигрантов на своей стороне границы, - объясняет Трухачев.

За месяц до вторжения Верховный суд Испании вынес вердикт, что власти неправильно депортировали из Сеуты беженца из Алжира, не предоставив ему возможности запросить право на убежище. Фото: REUTERS.

По мнению эксперта, наказать Санчеса решила и элита Евросоюза.

- В ЕС только что вступил в силу Миграционный пакт, по которому доступ новоприбывших в Старый Свет усложняется, - указывает политолог. - Цель – перехватить эту тему у так называемых ультраправых партий, настроенных оппозиционно к правящим кругам многих европейских стран. Их всеми путями стараются не допустить до власти, даже если для этого придется прекратить прежде столь милый сердцу брюссельских чиновников завоз мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. А Санчес решил корчить из себя «последнего антифашисты Европы», сторонника прав бесправных. Вот и попал «под раздачу» - Еврокомиссия объявила его действия «неправильным сигналом».

Премьер-министр Испании Педро Санчес Фото: REUTERS.

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