Свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова. Фото: Федор Бородин

Последние несколько месяцев в СМИ активно обсуждалась предстоящая свадьба 31-летней певицы Клавы Коки и 31-летнего блогера Димы Масленникова. В июле артистка на широкую ногу отметила девичник в Бодруме. А вот саму свадьбу Кока и Масленников сыграли тайно. Сообщается, что торжество прошло в закрытом формате в Москве 5 августа.

Фото: Федор Бородин

В личном блоге новоиспеченный супруг певицы Дима Масленников поделился снимками со свадьбы. Клава вышла замуж в белом платье со шлейфом и с длинной фатой, а Дима выбрал белоснежный костюм. Торжество прошло в старинной усадьбе.

Фото: Федор Бородин

«Теперь официально мы стали семьей», — подписал фото Масленников.

Фото: Федор Бородин

По случаю важного события новоиспеченные супруги устроили эффектную свадебную фотосессию на территории усадьбы. В кадре также можно видеть ретро-кабриолет автомобильного завода ГАЗ.

Фото: Федор Бородин

Добавим, что предложение руки и сердце Дима сделал Клаве в апреле 2026 года. Влюбленные встречались около года. До этого Кока и Масленников много лет дружили. Изначально Клава не воспринимала блогера, как потенциального молодого человека.

Фото: Федор Бородин

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