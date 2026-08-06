Актер Данила Козловский впервые показал поклонникам снимок своего сына Лео Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Актер Данила Козловский впервые показал поклонникам снимок своего сына Лео, которого ему родила Оксана Акиньшина. Актер опубликовал кадр в соцсетях в день, когда малышу исполнилось три месяца.

На фотографии Оксана Акиньшина в солнцезащитных очках и белой рубашке держит сына на руках. Мальчик одет в голубую кофточку с рисунками медведей и синюю шапочку. Лицо ребенка Данила прикрыл белым сердечком. «Три месяца сегодня», — написал Козловский.

О рождении общего ребенка актеров стало известно в мае. Тогда сообщалось, что сына назвали Лео Данилович Козловский. Позже Данила поделился эмоциями после появления малыша и признался, что этого события они с Оксаной ждали давно. «Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Спасибо, Оксана, тебе за это чудо, за эти руки, которыми можно теперь обхватить небо», — написал артист после рождения сына.

Оксана Акиньшина с сыном Лео Фото: социальные сети.

Для Оксаны Акиньшиной Лео стал четвертым ребенком. У актрисы есть сын Филипп от брака с Дмитрием Литвиновым, а также дети Константин и Эмми, которые появились в союзе с продюсером Арчилом Геловани. У Данилы Козловского есть дочь Ода-Валентина от отношений с актрисой Ольгой Зуевой.

Козловский и Акиньшина стали родителями после нескольких лет отношений. Актеры познакомились на съемках фильма «Чернобыль», после чего начали встречаться. Позже появилась информация, что до рождения сына пара зарегистрировала отношения.

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