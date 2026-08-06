Россиян предупредили о заражении воды холерой из-за диверсии: В соцсетях появился скриншот 2023 года

Сам факт массовой рассылки на номера телефонов пользователей мессенджеров указывает на организованную кампанию по распространению недостоверной информации Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В российских регионах появились сообщения о вспышке холеры в результате "биологической диверсии со стороны Украины". Информация расходится в формате скриншота поста в мессенджерах. В нем автор «сливает» данные с внутреннего совещания медиков, на котором шла речь о заражении воды возбудителем опасного заболевания. Даже дается ссылка на документ и предупреждение о том, что нужно обязательно кипятить воду. «Комсомольская правда» выяснила, как вдруг «секретная информация» с одним и тем же скрином всплыла сразу в нескольких регионах страны и какова реальная обстановка с холерой в России.

В мессенджерах вновь распространяется сообщение о якобы обнаружении холерной палочки в воде и угрозе масштабной вспышки заболевания. Текст рассылается массово, со ссылками на некие «источники в БСМП» и документы, призванные придать угрозе видимость достоверности. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно: перед нами старый, многократно разоблаченный фейк, который не первый год кочует из региона в регион без единого изменения.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Сам факт массовой рассылки на номера телефонов пользователей мессенджеров указывает на организованную кампанию по распространению недостоверной информации. Это целенаправленный вброс.

Внутри текста содержится целый набор маркеров, выдающих подделку. Во-первых, ссылки идут на «источники в БСМП», но какое конкретно учреждение имеется в виду — не указано, нет ни одной фамилии. Во-вторых, в самом сообщении путается время: о «диверсии» говорится то в настоящем, то в будущем времени, будто текст склеивали наспех. В-третьих, прилагаемая ссылка ведет на документ, утративший юридическую силу еще в 2023 году.

Департамент здравоохранения Курганской области опубликовал официальное заявление:

- В Курганской области зафиксировано повторное распространение в мессенджерах ложной информации об угрозе появления холерной палочки в воде и возможной вспышки холеры, которую ведомства, на которые идет ссылка, уже опровергали в 2023 и 2025 годах. Просим не рассылать непроверенную информацию и доверять только официальным источникам».

То есть один и тот же текст опровергался уже как минимум трижды — в 2023, 2024 и 2025 годах. И каждый раз он возвращается без малейших изменений: те же формулировки, те же безымянные «источники», тот же недействительный документ.

Точно такой же фейк с идентичным содержанием распространялся в Воронежской области в 2024 году. Тогда Управление Роспотребнадзора региона выступило с официальным опровержением.

На официальном сайте Роспотребнадзора нет ни одного сообщения о рисках вспышки холеры, нет предупреждений для жителей каких-либо регионов.

В мае 2026 года ведомство докладывало об эпидемиологической обстановке:

- В России эпидемиологическая ситуация по холере остается стабильной и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. На сегодняшний день риски распространения холеры на территории страны отсутствуют, завозных случаев заболевания не зарегистрировано.

А в июне на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани Роспотребнадзор продемонстрировал передовые мобильные противоэпидемические лаборатории. Они способны оперативно прибыть в любую точку мира в течение 24-48 часов и развернуть автономную работу непосредственно в очагах инфекций, в том числе в труднодоступных районах. Они позволяют проводить исследования с опасными патогенами, включая чуму, холеру, лихорадки Эбола и Марбург и другие опасные инфекции.

- Сегодня 61 лаборатория Роспотребнадзора различного формата успешно функционирует в 20 странах мира, включая государства Южной и Юго-Восточной Азии, в частности Вьетнам. Мобильные лаборатории Роспотребнадзора регулярно доказывают свою высокую эффективность на практике. Они сыграли ключевую роль в ликвидации в 2025 году вспышек холеры в Республике Конго и лихорадки Эбола в Уганде. Прямо сейчас одна из таких лабораторий также задействована в оперативных мероприятиях по борьбе с текущей вспышкой Эболы, вызванной вирусом Бундибуджио, в Уганде, - сообщили в ведомстве.