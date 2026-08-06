Уставшие головы: Искусственный интеллект будет писать законы для Джорджи Мелони

ИИ будет писать пояснительные записки и речи для премьер-министра Италии Джорджи Мелони Фото: REUTERS.

В Италии, похоже назревает настоящая революция государственного управления. В большинстве случаев чрезвычайно консервативная в отношении технических новинок канцелярия премьер-министра вдруг решилась передать часть функций по подготовке проектов законов искусственному интеллекту.

Это следует из заключенного правительством контракта с центром обучения «Treccani», в рамках которого 12 сотрудников аппарата Джорджи Мелони в сентябре и октябре этого года пройдут курсы по работе с генеративными технологиями.

Заявляется, что такой «аутсорсинг» позволит значительно сократить временные затраты на составление черновиков, поиск юридических ссылок и несоответствий с ранее принятым нормативным актам. Говорят, что эксперимент также предусматривает подготовку пояснительных записок и даже речей для Мелони.

При этом подчеркивается, что алгоритмы будут предлагать лишь «примерные тексты», а для их окончательной обработки все равно будут привлекаться люди.

Неизвестно также какая конкретно ИИ-платформа будет выбрана в качестве базовой для такой работы. Все дело в том, что просто забить запрос в ChatGPT или Claud не получится: согласно принятому в 2025 году закону все программные решения на основе искусственного интеллекта, используемые в госуправлении, должны быть «приземлены» на Апеннинах.

Кроме того, эксперты опасаются утечек чувствительной информации, поскольку в случае внедрения такой практики «цифровому помощнику» необходимо будет предоставить тысячи настоящих документов для его обучения.

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