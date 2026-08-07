Женя (слева) сказала маме, что пойдет домой со школы вместе с одноклассником (справа). Фото: соцсети

Убийство 14-летней Жени Мозговой произошло еще в апреле 2013 года, но итог этой истории до сих пор кажется странным. Школьницу нашли в речке в Воронежской области спустя пять дней поисков. Убийца сначала задушил ее, а потом, привязав к ногам веревку с камнем, сбросил в реку. Расследование длилось недолго, потому что виновный буквально сам вывел следователей на себя. Девочку похоронили, а убийца получил недолгое принудительное лечение. Сейчас он свободно гуляет по улицам Воронежа, пока мать Жени борется с раком (горе сильно ударило по здоровью женщины). Журналисты KP.RU разобрались в этой необычной истории и практически беспрецедентном приговоре.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

15 апреля 2013 года. Село Лосево в Воронежской области. Ученица 8 класса Женя Мозговая пришла, как всегда, на уроки. В 14:07 она в последний раз поговорила с мамой. Позвонила и предупредила: «Мама, я сегодня дежурю. На автобус не успею, пойду домой пешком». Девочка предупредила, что пойдет вместе с одноклассником, о котором ранее Галина Мозговая ни разу от дочери не слышала. После этого мать еще несколько раз пыталась дозвониться до дочери, но услышать вновь ее голос уже было не суждено.

Женя действительно была дежурной и пошла домой пешком. До этого, по сообщениям учителей, прогуляла последний урок - это была литература (отпросилась из-за боли в животе). В классе уборка была недолгой, так как в школе не было воды, Женя просто подмела полы и ушла. Дальше ее след теряется.

Жила Женя в районе Герино. Дойти туда от школы пешком можно по сокращенному пути (по улице Дудукаловка через деревянный мостик), но камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девочка идет с одноклассником вдоль трассы (по пути, которым пользуется автобус).

Первым делом в день исчезновения Жени мать обратилась в полицию - заявление приняли сразу же, а после побежала к тому самому однокласснику, про которого успела сказать дочь. Мальчик по имени Ваня подробно рассказал перепуганной Галине, что они действительно шли вместе, но лишь до улицы 2-я Горбановка, где и расстались. Ваня сказал, что Женя обмолвилась, будто бы у нее свидание, но не сказала с кем. Дальше события разворачивались стремительно.

Хотя Лосево и село, но в 2013 году там проживало практически 5 тысяч человек. На месте сразу же организовали масштабные поиски. Полицейские опросили Ваню, проверили записи с камер и, по имеющейся информации, определили зону, где нужно искать Женю. Первые дни результатов не дали и из Воронежа прибыла группа следователей.

ЭТО ПРОСТО РЕБЕНОК…

- Хорошо помню это дело. Мы тогда разместили свой штаб в здании заброшенного клуба. Мальчишка тот сразу попал в наше поле зрения. По камерам было видно, что шли они вместе, но весь путь проследить не удалось, камеры были установлены только до моста и дальше не видно, поэтому мы сразу к Ване этому и обратились, - рассказывает KP.RU полковник юстиции Мурат Цуроев, занимавшийся расследованием дела в 2013 году от СУ СК по Воронежской области. - Он пояснил, что действительно шел вместе с Женей, добрались они до моста, а там к ним подъехала зеленая шестерка. Девочка, якобы, села туда и уехала. Ваня подробно описал и машину, и водителя.

Под описание подошел 21-летний местный житель Владимир. Его и задержали первым. Вот только выяснилось, что у него было алиби, которое смогли подтвердить несколько человек. Тем временем следователи поговорили еще и с другими одноклассниками Жени. А Ваня все это время крутился рядом.

- Мы же приехали на красивых машинах, с экспертами, для мальчишки выглядело это эффектно, вот он и крутился все рядом с нами, да расспрашивал: «Дядечка, а вот это расскажите, дядечка, а вот это как?», - вспоминает Мурат Цуроев.

К Ване все относились, как к ребенку, не более. Но после долгих опросов друзей и знакомых пропавшей, задержанного и сопоставления фактов, все же решили еще раз опросить Ваню, но уже с использованием полиграфа. Уж слишком не гладкими были его показания. Заодно опросили и мать мальчика.

- Полиграфолог у нас был очень сильный. Опрашивать решили прямо там, в Лосево. Прошло часа два после начала и к нам вышел полиграфолог. До сих пор помню этот взгляд, с которым он сказал, что у мальчика очень сильно бьется реакция на слова про сокрытие трупа в воде, - говорит следователь. - Я сразу пошел к пацану и говорю: «Вань, давай рассказывай уже, как было дело?» И не поверите, он мне бросает такую фразу: «Дядя Мурат, а давайте какого-нибудь рецидивиста посадим, а я на вас всю жизнь работать буду». Вот так вот он мне заявил. Я говорю: «Вань, давай сначала ты нам покажешь, где девочка, ее надо похоронить, а потом мы с тобой этот вопрос обсудим». И он мне тут же рисует схемку.

Схему следователь сразу передал своим сотрудникам. Место находилось примерно в шести километрах от места, где находился штаб следователей. На улице было уже темно, наступила ночь, но тело Жени все же разглядели.

- Мне звонят и говорят: «Мы видим ее в воде, она вот лежит с камнем». А там было мелко, считай ручей, а не речка даже, - объясняет Мурат Цуроев.

ПРАВДИВЫЙ МОТИВ

После этого Ваня рассказал, что же произошло. Долгие годы считалось, что мальчик убил Женю из-за того, что девочка оскорбила его мать, но эта версия звучала как-то нереалистично. Ваня - спокойный отличник, на год старше всех в своем классе, высокий, видный. Да чтобы его так зацепили слова о матери, что он накинулся на одноклассницу и задушил ее? Сомнительно. Зато еще в 2013-м все удивлялись, как Ваня и Женя вообще оказались вместе. В школе они не общались, компании были разные, да и Галина Мозговая подтвердила, что от дочки ни разу не слышала про Ваню. Был нерешенным и вопрос - почему тело Жени нашли обнаженным? В СМИ обсуждали, что якобы Ваня сделал так специально, чтобы попытаться сместить фокус следователей на насильника, но выяснилось совсем неожиданное.

- Мотив он мне тогда называл. Это была не мама. С его слов они дошли до моста, свернули под него и пошли вдоль речки. Там он хотел вступить с ней в половые отношения. Она дала согласие, а у него ничего не получилось. Она начала смеяться. И вот здесь уже надо знать детей, что у него в голове произошло. Вероятно, боялся быть опозоренным в школе, что она в школе может рассказать, и вот на этой почве он ее и задушил, - говорит следователь.

По словам Вани, камень он взял с соседнего двора, а веревку дома.

ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

Уже в ходе обыска в доме школьника нашли много криминалистической литературы. Мать подтвердила - Ване было интересно, он читал, увлекался детективами и тематическими передачами. Тут все встало на свои места. В дни, когда мальчик крутился вокруг следователей, он не просто интересовался машиной и оборудованием, он следил за ходом дела, подслушивал разговоры о версиях, вел дело вместе со взрослыми.

Ваня (второй слева) считался образцовым отличником, душой компании. Фото: соцсети

Сразу после признания мама наняла Ване платного адвоката. Тот тогда тоже был шокирован, какими знаниями обладает школьник. Адвокат говорил, что поддержит любую версию, которую выдвинет мальчик. Сказал, что лучшая тактика защиты - аффект. На это Ваня, не моргнув, ответил: «Я понял, вы хотите сделать меня невменяемым?» Такого ответа адвокат не ожидал. После Ваня предложил еще и отказаться от показаний, заявить, что он их дал под давлением, но защитник отверг это предложение - не было ни побоев, ни других доказательств, да и на всех беседах присутствовали мама и психолог. 15-летка всеми способами пытался выгоднее выстроить свою линию защиты, выступал с предложениями, которые вводили в ступор опытного юриста.

В конце концов была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сначала амбулаторная, а после Ваню отвезли в стационар в Москву в Центр психиатрии Института имени Сербского. Как итог - Иван не отдавал отчет себе в том, что делает. То есть, попросту, до и после убийства он был вменяемым, а во время - нет. Как это работает и как доказать? Это сложный процесс, учитывается все, но в итоге врачи приняли такое решение. Суд назначил Ване «принудительные меры медицинского характера». В больнице он пролежал недолго и вернулся в Лосево. Мера редкая, об этом говорил и сам судья, выносивший приговор.

Сейчас Иван продолжает жить, как и раньше. В полицию работать не пошел, как мечтал в школе. Соседи периодически его видят в Лосево, знакомые - в Воронеже. По данным редакции парень не женился. Работает в сфере строительства, есть машина. Во время расследования Ваня не проявил раскаяния, как сейчас он относится к тому, что совершил - неизвестно. На связь с редакцией он не вышел.

Мама Жени Галина сейчас болеет раком. Семья от разговоров отказалась, не хотят, чтобы Галина еще больше переживала. В этом году Жене могло бы исполниться 28 лет…

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