Как достичь настоящего мира на Украине: Замглавы МИД Грушко вспомнил пронзительное завещание Миттерана о России

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко стал гостем программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Дипломат рассказал, что нас ожидает дальше в отношениях с Европой и какова реальная позиция Вашингтона по поводу конфликта на Украине.

«ВЫБРОСИЛИ НЕНУЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ»

- Запад готовится к прямому военному столкновению с РФ. Локомотивом такой политики выступает Европа. Почему у наших соседей возник подобный настрой?

- В Евросоюзе накопилось огромное количество проблем, связанных с разгулом неолиберальных концепций, отказом от социальных программ. И стало очевидно, что ЕС нужен внешний толчок, который позволил бы его консолидировать. Этим фактором стал внешний враг, на роль которого назначили Россию.

В 2012 году я работал российским представителем при НАТО, у нас еще существовал Совет Россия-НАТО. Но уже чувствовалось, что они смотрят в другую сторону.

Запад развязал против нас рукотворную гибридную войну с горячим театром на Украине. И все его усилия направлены на то, чтобы подготовить экономику, общество к возможному военному столкновению с Россией.

Во всех стратегических документах НАТО и ЕС Россия теперь обозначена как долговременная угроза. Что бы ни происходило на украинском театре.

Системы вооружений, которые они приобретают, разрабатывают - не те, которые надо применять для каких-то антикризисных операций в Африке. Это - чтобы противостоять нам на земле, в воде, воздухе, космосе. Поэтому реальность, в которой мы живём, максимально скукоживает пространство для политического диалога.

Мы от него никогда не отказывались. Вспомним, что когда-то у нас с Евросоюзом было два саммита в год, до 25 отраслевых советов… В 2013 году объем торговли России и Евросоюза составил 417 миллиардов евро, это было сопоставимо примерно с внешней торговлей ЕС с Китаем и США.

- А для России Европа была главным внешнеторговым партнёром.

- Да, а теперь взаимная торговля стремится к нулю. Европа выбросила отношения с Россией как ненужный материал, сама очень сильно от этого страдая. Есть разные оценки потерь от сворачивания связей с РФ и санкций против нас. Кто-то говорит о двух триллионах, кто-то о трех. Это только прямые потери, косвенные невозможно посчитать.

Естественно, они самым негативным образом сказываются на экономической ситуации в Евросоюзе.

Чтобы люди не спрашивали, почему так происходит и зачем все это было сделано, придумали российскую угрозу. Демонизация России достигла геббельсовских масштабов. В этой удушливой атмосфере какой политический диалог возможен?

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко стал гостем программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«АГЕНТЫ ПУТИНА»

- И все же Европа в антироссийском настрое не совсем монолитна. Есть позиция Словакии, до этого была Венгрия Виктора Орбана. Есть партии, которые в Старом Свете называют ультраправыми...

- Конечно, диалог есть с кем поддерживать. Но они все запуганы. Представляете - сказать: «Давайте вернемся к диалогу с Россией?» Все. Это агент Кремля, агент Путина, «полезный идиот».

- Такого не было в годы холодной войны.

- Да, мы могли не соглашаться друг с другом, угрожать друг другу. Но все равно это был взаимоуважительный диалог. Сейчас отсутствует все.

ЧТО ЗАВЕЩАЛ МИТТЕРАН

- При этом семимильными шагами идет гонка вооружений.

- Здесь, к сожалению, картина безрадостная. Военный бюджет США на этот год - 1 триллион 150 миллиардов. Соединенные Штаты требуют от европейцев наращивания военных расходов. На 2025 год их сумма для стран ЕС достигла 371 миллиарда евро. А расходы всех союзников США на военные нужды - 571 миллиарда долларов.

А если все эти союзники выполнят пятипроцентный норматив (от ВВП, расходов на оборону - Ред.), дойдет 1 триллиона.

По сравнению с 2022 годом рост акций, прибылей и в целом капитализации компаний по производству вооружений составил 400%. А главный бенефициар - Соединенные Штаты Америки.

Проводится всё больше и больше учений с ядерным компонентом. В подготовке используют разные алгоритмы, которые предназначены для того, чтобы не дать возможному противнику определить момент, когда будет использовано ядерное оружие.

Например, США пошли по пути модернизации боезарядов на бомбах свободного падения, размещенных в Европе. Идет миниатюризация этих бомб, они становятся более малозаметными. Это означает, что понижается ядерный порог.

Замглавы МИД Грушко вспомнил пронзительное завещание Миттерана о России Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Опасно, что отсутствует диалог по стратегическим наступательным ядерным вооружениям. Он просто не может вестись, когда идет демонизация России. Возобновление диалога потребует от Запада коренным образом изменить отношение к нашей стране.

- Как именно?

- Вернуться к принципу неделимости безопасности.

Хотел бы вспомнить саммит ОБСЕ 1994-го года, одно из последних публичных выступлений французского президента Франсуа Миттерана. Он уже был очень болен. Я сидел в зале в момент его выступления.

У Миттерана лицо было как пергамент, и все поняли, что прозвучит его политическое завещание. Он сказал: мы, западные страны, не должны поддаваться чувству триумфализма. Он предложил полагаться на инструменты, которые мы создавали десятилетиями для нашей общей безопасности.

А потом Миттеран добавил: мы должны найти в себе силы предложить и реализовать в отношениях с Россией такие гарантии безопасности, которые будут крепче тех, что объединяют нас, участников традиционных западных союзов. Понимаете? Вы можете себе сегодня представить политика на Западе, который говорит таким языком?

В Евросоюзе время от времени произносят: надо все-таки поговорить с Россией. Хорошо, давайте. А дальше они начинают месяцами решать, кто будет говорить от имени ЕС. Упоминали имена финского президента Стубба, Марио Драги (экс-премьер Италии - Ред.) Дальше это всё варится, ничем не заканчивается.

И мы прекрасно понимаем: их задача в том, чтобы максимально продлевать конфликт в Европе, на Украине, добиваясь стратегического поражения России, экономического удушения, смены режима, изоляция на международной арене. По всем этим четырем компонентам они полностью провалились. Но продолжают идти по этому пути.

В Европе огромное количество расхождений, расколов по многим вопросам - экономическим, миграционным. И чем эти расколы глубже, тем гуще субстанция под названием «русофобия», которой они эти расколы замазывают.

Грушко: усилия Запада направлены на подготовку военного столкновения с РФ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА

- Европа рвется участвовать в переговорах по Украине…

- Они говорят: мы за мирное решение. Но что для этого надо сделать? Прекратить накачивать Украину оружием, поддерживать нацистский режим. Вот это был бы вклад европейцев.

Нет, они говорят совершенно о другом - что они будут помогать Украине, сколько потребуется, и неважно, сколько им придётся выделить средств. На сегодняшний день это уже около 300 миллиардов евро.

Для прочного мира на Украине нужно решать не только внутренние аспекты, связанные с денацификацией, уважением прав русскоязычного населения, восстановлением демократии, но и внешние аспекты. Включая членство в НАТО, военные конфигурации и прочее, ограничения на вооружённые силы Украины. Но вы слышали хотя бы от одного западного деятеля, что частью формулы должны быть гарантии безопасности России?

- Нет.

- При этом обещают гарантии безопасности Украине путём размещения там западного контингента. Что абсолютно неприемлемо. Очевидно: всё, что они говорят о мире - информационно-психологическая операция, которая призвана закамуфлировать их истинные устремления продолжать войну до последнего украинца.

Дипломат рассказал, что нас ожидает дальше в отношениях с Европой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ГДЕ «КРАСНЫЕ ЛИНИИ»?

- Запад, на ваш взгляд, готов легко переходить «красные линии», которые обозначает Москва?

- В нашем дипломатическом языке выражение «красная линия» отсутствует. Если говорить серьёзно, то Россия продемонстрировала, во-первых, решимость и готовность применять адекватные эскалационные меры - я очень аккуратно буду говорить. И я уверен в том, что с той стороны эти сигналы считываются и просчитываются.

Просчитываются и наши сигналы по поводу их намерений «попробовать» нас по части дестабилизации в Балтийском море. Речь о провокационных учениях, которые они проводят с задействованием средств доставки ядерного оружия, учения по высадке десантов с намёком на то, что будет блокирована Калининградская область.

Мы демонстрируем, что готовы к любому сценарию - что Россия проявит решимость, что у неё есть материальная возможность для этого при любых вариантах развития событий.

- Сергей Лавров говорит об отсутствии конструктивных усилий со стороны Вашингтона в урегулировании конфликта на Украине. Могут ли американцы рассматриваться как нейтральные посредники в этом вопросе?

- На этот вопрос ответил госсекретарь США Марко Рубио, который сказал: Соединенные Штаты помогают Украине.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Но американцы все же ведут с нами диалог. Их намерение перевести ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования искренне…

Политическое решение возможно - но только если будут учтены и полностью имплементированы будущим соглашением фундаментальные интересы безопасности России.

А если не будет такого политического решения, оно реализуется путем продолжения военных действий.

Полная версия интервью с Заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Александром Викторовичем Грушко в рамках программы «Диалоги» в эфире Радио «Комсомольская правда» доступна по ссылке.

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