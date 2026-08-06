В нескольких областях России продолжают устранять последствия массированной атаки БПЛА. В ночь на 6 августа средствами ПВО было уничтожено более 600 вражеских дронов, сообщает Министерство обороны. Беспилотники были перехвачены и уничтожены. Часть обломков попала в частные дома, логистический центр Wildberries и НПЗ. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Самую массированную атаку пережила Ярославская область. На регион было выпущено почти 100 БПЛА. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Ранило четырех человек, от обломков БПЛА загорелись три частных домах, посекло автомобили.
«Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания», - рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Те, чьи дома пострадали, могут рассчитывать на выплаты от 50 до 300 тыс рублей.
Тверская область: обломки влетели в фасад склада Wildberries
Беспилотники совершили очередную попытку атаковать склад Wildberries в Тверской области. От удара пострадал фасад здания. Люди успели эвакуироваться и не пострадали.
Из-за обломков беспилотников были повреждены несколько построек в СНТ в Калининском округе. Обошлось без жертв.
Нижегородская область: пожар в квартире из-за БПЛА
Из-за детонации дрона начался пожар в одной из квартир жилого дома в Нижегородской области. Жильцы успели выбежать из помещения, но все равно получили травмы.
«К сожалению, пострадали четыре человека, один из которых – ребенок», - рассказал глава региона Глеб Никитин.
Возгорание удалось оперативно потушить. Теперь власти обещают помощь с восстановлением жилья.
ЛНР: атака БПЛА на склад с напитками
Пять человек были ранены после ракетного удара по Луганску. Удар пришелся по складу с безалкогольными напитками в Артемовском районе.
«Люди оперативно доставлены в лечебные учреждения», - сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Во всех случаях пострадавшим была оказана медицинская помощь в больницах и на месте происшествий. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
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