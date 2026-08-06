Атаки БПЛА отражает российское ПВО. Фото: архив "КП"

В нескольких областях России продолжают устранять последствия массированной атаки БПЛА. В ночь на 6 августа средствами ПВО было уничтожено более 600 вражеских дронов, сообщает Министерство обороны. Беспилотники были перехвачены и уничтожены. Часть обломков попала в частные дома, логистический центр Wildberries и НПЗ. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Последствия атаки дронов по регионам России на 7 августа 2026 года: последние новости

Самую массированную атаку пережила Ярославская область. На регион было выпущено почти 100 БПЛА. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Ранило четырех человек, от обломков БПЛА загорелись три частных домах, посекло автомобили.

«Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания», - рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Те, чьи дома пострадали, могут рассчитывать на выплаты от 50 до 300 тыс рублей.

Тверская область: обломки влетели в фасад склада Wildberries

Беспилотники совершили очередную попытку атаковать склад Wildberries в Тверской области. От удара пострадал фасад здания. Люди успели эвакуироваться и не пострадали.

Из-за обломков беспилотников были повреждены несколько построек в СНТ в Калининском округе. Обошлось без жертв.

Нижегородская область: пожар в квартире из-за БПЛА

Из-за детонации дрона начался пожар в одной из квартир жилого дома в Нижегородской области. Жильцы успели выбежать из помещения, но все равно получили травмы.

«К сожалению, пострадали четыре человека, один из которых – ребенок», - рассказал глава региона Глеб Никитин.

Возгорание удалось оперативно потушить. Теперь власти обещают помощь с восстановлением жилья.

ЛНР: атака БПЛА на склад с напитками

Пять человек были ранены после ракетного удара по Луганску. Удар пришелся по складу с безалкогольными напитками в Артемовском районе.

«Люди оперативно доставлены в лечебные учреждения», - сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Состояние пострадавших на 7 августа 2026

Во всех случаях пострадавшим была оказана медицинская помощь в больницах и на месте происшествий. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

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