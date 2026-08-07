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Дом. Семья7 августа 2026 4:00

«У нас товар, и вам капец»

Кажется, выкупать невесту и рвать баяны на свадьбах стало не модно
Александра ЗАЙЦЕВА
Те, кто все же устраивает церемонию во Дворцах бракосочетаний, чудят вовсю.

Те, кто все же устраивает церемонию во Дворцах бракосочетаний, чудят вовсю.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Давно ли вы видели традиционный свадебный кортеж? С лентами на багажниках и лимузином, украшенным кольцами? Вот и я не помню. А ведь раньше попадались.

Иду в соцсети, чтобы выяснить причину. Там обнаруживается, что молодые нынче предпочитают сбегать быстренько в МФЦ (в тех городах, где разрешена такая услуга), поставить подписи. И все. А потом в целях экономии идут вдвоем (!) в кафе праздновать, а то и вовсе пиццу домой заказывают. И вся свадьба. Ни разливов деревенского оркестра, ни порванных баянов, ни обязательной драки друзей жениха с родственниками невесты. Ни толпы нарядных троюродных тетушек и криков «Горько!» Жениха больше не мучают ритуалом выкупа любимой женщины. Даже свидетели теперь юридически не обязательны: хотите - зовите, нет - без них распишут.

Зато те, кто все же устраивает церемонию во Дворцах бракосочетаний, чудят вовсю.

1200 рублей - и вы акула

Ирина:

«У племянника недавно свадьба была.

Друзья жениха пришли в загс в ростовых костюмах мыши, тиранозавра и монаха.

Мои дочери (его двоюродные сестры) - в костюмах голубых акул. Чтобы акул не путали, надели ленточки на плавники «сестра жениха младшая» и «сестра жениха старшая». Распорядитель церемонии в загсе привыкла уже ко всему, поэтому деловито расставляла гостей: «Динозавр, у вас длинный хвост, вы мешаете гостям в дверях - встаньте вот сюда!»

Костюмы они купили на маркетплейсе. Недорого: 1200 рублей - и вы акула. Можно даже розовую. Потом этой компанией устроили фотосессию в парке, вот и вся свадьба. Единственное, на что потратились, - на профессионального фотографа».

Серафима:

«Я была на свадьбе в стиле зомби. Невеста в драном и грязном белом платье, у жениха обязательный пиджак без одного рукава (не знаю, откуда это взялось, но стиль требует). Гости такие же. Все чумазые, растрепанные, перемазанные краской. Для подружек невесты заказали ленты через плечо с надписью «У нас товар, и вам капец!» Сотрудники загса обучаемы, оказывается. Косились на нашу толпу, но расписали. А может, они и не такое видели».

Задорная фисташка

Егор:

«У нас давно сложившаяся компания, все участвуем в исторических реконструкциях. Надели древнерусские костюмы и явились в них в загс. Так нас туда пытались не пустить в полной амуниции! Сказали - нельзя с холодным оружием. Кое-как их уломали.

А потом поехали за город, там еще видны следы старинного оборонного вала. Сели на него и отпраздновали медовухой и пирогами. А вместо свадебной драки устроили турнир-состязание».

Латифундист:

«Какой-то детский сад это все. Понятно, что бунт, но против чего и за что? Свадьба перестала быть сакральной. Может, и не всем нравились бессмысленные и беспощадные традиции, но они помогали держать семейную конструкцию, если что. В голове сидела мысль: вся родня на свадьбе гуляла, кучу денег вбухали, ну не разводиться же?

А сейчас пошла мода на дресс-коды. Это когда все гости в нарядах одного цвета, и на общих фото выглядят, как обои для молодоженов. Нам с женой недавно прислали приглашение с припиской: «Просим выбирать наряды в следующих цветах: задорная фисташка, нежный лимон, приглушенный апельсин, неяркая брусника, приятная сирень». Мы плюнули и не пошли. Фото с этого мероприятия меня порадовали - как будто слет медицинских работников в форме».

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

А англичанину понравилось!

Алиса:

«У меня муж - британец. Свадьбу играли у нас в Ижевске. 210 гостей, как положено. От прибабаха с выкупом отвертеться не получилось. Мужу помогали, переводили. Но он все равно страшно испугался, когда вытянул за ленточку из замочной скважины не меня, а мою бабушку в фате. Он всерьез решил, что его сейчас заставят на ней жениться!

Катаний по мостам и памятникам ему тоже никто заранее не объяснил, как-то не до него было. Выглядел он нелепо, все время шагал куда-то не туда.

Но в целом ему все понравилось! И перенос через 7 мостов, и голуби в небо. И особенно возложение цветов. Он теперь от меня требует, чтоб мы ежегодно в дату свадьбы привозили цветы к памятнику погибшим во Второй мировой, у нас в городе такой есть.

В общем, у него воспоминания на всю жизнь. А еще лось ему в душу запал, это скульптура на въезде в Ижевск. Традиция - забросить ему на рога свадебный букет. Муж потом переживал, не оштрафуют ли нас коммунальщики и полиция».

ПРОЧИТАНО В СОЦСЕТЯХ

«Моей сестре платье свадебное порвали, когда крали».

«Подруга объявила свою свадьбу безалкогольной. Вот это, я понимаю, фильтр гостей. Старшее поколение родственников автоматически отсеялось».

«Мои друзья в приглашении написали, чтоб никто не орал «Горько!». Крикнул в итоге только мой спутник. И получил локтем в бок с двух сторон».

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