«У нас товар, и вам капец»

Те, кто все же устраивает церемонию во Дворцах бракосочетаний, чудят вовсю. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Давно ли вы видели традиционный свадебный кортеж? С лентами на багажниках и лимузином, украшенным кольцами? Вот и я не помню. А ведь раньше попадались.

Иду в соцсети, чтобы выяснить причину. Там обнаруживается, что молодые нынче предпочитают сбегать быстренько в МФЦ (в тех городах, где разрешена такая услуга), поставить подписи. И все. А потом в целях экономии идут вдвоем (!) в кафе праздновать, а то и вовсе пиццу домой заказывают. И вся свадьба. Ни разливов деревенского оркестра, ни порванных баянов, ни обязательной драки друзей жениха с родственниками невесты. Ни толпы нарядных троюродных тетушек и криков «Горько!» Жениха больше не мучают ритуалом выкупа любимой женщины. Даже свидетели теперь юридически не обязательны: хотите - зовите, нет - без них распишут.

Зато те, кто все же устраивает церемонию во Дворцах бракосочетаний, чудят вовсю.

1200 рублей - и вы акула

Ирина:

«У племянника недавно свадьба была.

Друзья жениха пришли в загс в ростовых костюмах мыши, тиранозавра и монаха.

Мои дочери (его двоюродные сестры) - в костюмах голубых акул. Чтобы акул не путали, надели ленточки на плавники «сестра жениха младшая» и «сестра жениха старшая». Распорядитель церемонии в загсе привыкла уже ко всему, поэтому деловито расставляла гостей: «Динозавр, у вас длинный хвост, вы мешаете гостям в дверях - встаньте вот сюда!»

Костюмы они купили на маркетплейсе. Недорого: 1200 рублей - и вы акула. Можно даже розовую. Потом этой компанией устроили фотосессию в парке, вот и вся свадьба. Единственное, на что потратились, - на профессионального фотографа».

Серафима:

«Я была на свадьбе в стиле зомби. Невеста в драном и грязном белом платье, у жениха обязательный пиджак без одного рукава (не знаю, откуда это взялось, но стиль требует). Гости такие же. Все чумазые, растрепанные, перемазанные краской. Для подружек невесты заказали ленты через плечо с надписью «У нас товар, и вам капец!» Сотрудники загса обучаемы, оказывается. Косились на нашу толпу, но расписали. А может, они и не такое видели».

Задорная фисташка

Егор:

«У нас давно сложившаяся компания, все участвуем в исторических реконструкциях. Надели древнерусские костюмы и явились в них в загс. Так нас туда пытались не пустить в полной амуниции! Сказали - нельзя с холодным оружием. Кое-как их уломали.

А потом поехали за город, там еще видны следы старинного оборонного вала. Сели на него и отпраздновали медовухой и пирогами. А вместо свадебной драки устроили турнир-состязание».

Латифундист:

«Какой-то детский сад это все. Понятно, что бунт, но против чего и за что? Свадьба перестала быть сакральной. Может, и не всем нравились бессмысленные и беспощадные традиции, но они помогали держать семейную конструкцию, если что. В голове сидела мысль: вся родня на свадьбе гуляла, кучу денег вбухали, ну не разводиться же?

А сейчас пошла мода на дресс-коды. Это когда все гости в нарядах одного цвета, и на общих фото выглядят, как обои для молодоженов. Нам с женой недавно прислали приглашение с припиской: «Просим выбирать наряды в следующих цветах: задорная фисташка, нежный лимон, приглушенный апельсин, неяркая брусника, приятная сирень». Мы плюнули и не пошли. Фото с этого мероприятия меня порадовали - как будто слет медицинских работников в форме».

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

А англичанину понравилось!

Алиса:

«У меня муж - британец. Свадьбу играли у нас в Ижевске. 210 гостей, как положено. От прибабаха с выкупом отвертеться не получилось. Мужу помогали, переводили. Но он все равно страшно испугался, когда вытянул за ленточку из замочной скважины не меня, а мою бабушку в фате. Он всерьез решил, что его сейчас заставят на ней жениться!

Катаний по мостам и памятникам ему тоже никто заранее не объяснил, как-то не до него было. Выглядел он нелепо, все время шагал куда-то не туда.

Но в целом ему все понравилось! И перенос через 7 мостов, и голуби в небо. И особенно возложение цветов. Он теперь от меня требует, чтоб мы ежегодно в дату свадьбы привозили цветы к памятнику погибшим во Второй мировой, у нас в городе такой есть.

В общем, у него воспоминания на всю жизнь. А еще лось ему в душу запал, это скульптура на въезде в Ижевск. Традиция - забросить ему на рога свадебный букет. Муж потом переживал, не оштрафуют ли нас коммунальщики и полиция».

ПРОЧИТАНО В СОЦСЕТЯХ

«Моей сестре платье свадебное порвали, когда крали».

«Подруга объявила свою свадьбу безалкогольной. Вот это, я понимаю, фильтр гостей. Старшее поколение родственников автоматически отсеялось».

«Мои друзья в приглашении написали, чтоб никто не орал «Горько!». Крикнул в итоге только мой спутник. И получил локтем в бок с двух сторон».

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