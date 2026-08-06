Обустраиваем волшебную дачу, как у Бунина

Дарья обустраивает уже не первый дом. И всякий раз получается сказка. Фото: Личная страница Дарьи Левиной в социальной сети

Вот вы, наверное, и не знали, что дачной идеей Россию заразил Петр I. Строил царь Петербург, смотрел на окрестности и вздыхал: грязь, болота, комары. Лоси какие-то шастают. Эх, привести бы это все в благородный вид.

ОТ КУСТОДИЕВА ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ

И начал царь раздавать приближенным узкие участки между дорогой на Москву и Финским заливом. Отсюда и «дача» - даром давалась. Но с условием: построить дом для жилья и разбить какой-никакой сад. Потом рядом с дворянами стали селиться всякие купцы попроще, тоже захотев загородные домики для отдыха. А к началу ХХ века дачные чаепития и антоновские яблоки воспевали уже Чехов, Бунин и целая плеяда художников, от Шишкина и Кустодиева до бесконечности.

Дача - это не просто грядки и варенье. Это такая огромная часть нашей культуры, без которой российский человек немыслим. Именно об этом книга известного блогера Дарьи Левиной «Романтика дачи», вышедшая в издательстве «Комсомольская правда». Сотни тысяч подписчиков в соцсетях вдохновляются ее идеями винтажной эстетики. Дизайнер, умеющий создать сказку из любой реальности. Рукодельница, фотограф, автор атмосферных книг, где уют и стилизация соседствуют с чудесными авторскими фото и массой полезных советов. Хотите обустроить совершенно волшебные, как в любимых книжках, дом или дачу, где творчество и тепло в каждой детали? Это все к Дарье.

Даже если у вас пока нет участка с домиком, вы наверняка о нем мечтаете. Или ездите туда к кому-то в гости и планируете: вот куплю себе такой, веранду построю, мангал поставлю, сливу посажу, буду под ней чай пить и от городской нервотрепки отдыхать, как Бунин, Левитан или сестры Цветаевы.Все они подпали под обаяние этого счастливого образа жизни, когда на столе самовар, растопленный шишками, из-за них чай чуть отдает сосной. Шарлотка. И шмели, и одуряюще пахнут укропом малосольные огурцы, и что-нибудь обязательно цветет.

Книга наполнена такими деталями. Сливовое варенье по любимому рецепту Блока (а сверху в банку - непременно бумажный кружок, пропитанный ромом). Плетеные кресла в траве у чайного стола, накрытого скатертью с вязанными бабушкой кружевами. «Цветаевский» пирог с грушей и миндалем. И тут же - авторские воспоминания: дед Вася, хлопковые шторы на двери, два кота, которых обязательно брали с собой за город, пирожки со щавелем (все рецепты прилагаются).

ЭФФЕКТНЫЕ ИДЕИ

А потом автор выросла и нашла Свою дачу. Со сказочным участком, заросшим кедрами и плодовыми деревьями. Купила и вместе с семьей начала обустраивать, превращать в место, где можно просто отдыхать и радоваться.

Любой дом мягко диктует свои правила. Нельзя просто взять и разрушить ту атмосферу, которая уже есть. Зато можно ее использовать, улучшить, дополнить «под себя». Искать «те самые» стройматериалы, переделывать старую печку ( если захотите - даже изразцами ее украсить). Найти винтажный медный таз, а старое сито украсить вышивкой.

В книге много простых и бюджетных идей. Как сделать стены фактурными и закрыть веревкой стыки бревен. Как выкрутиться, если не хватило обоев. И вышить дачные одуванчики и клевер прямо на деревянной стене - гости ахнут. Как заставить работать на интерьер светильники и даже древнюю керосиновую лампу.

И баня, обязательно. У автора она получилась в лесной, чуть ведьмовской эстетике, будто ее обустраивала сибирская бабушка-травница. А вы можете сделать по-своему, но к цветовой гамме этих фото обязательно присмотритесь.

Любая мелочь - это настроение. Фото: Личная страница Дарьи Левиной в социальной сети

САМОДЕЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА, КОЛОДЕЦ ИЗ БОЧКИ

Но если вы участок без огорода все-таки не мыслите, автор приберегла несколько советов и для вас. Простых, эффектных и удобных: дорожки из сосновой коры, колодец из обычной бочки. Вот рыжий кот уснул в редиске и попал в кадр.

Даже черепицу вы с этой книгой слепите из глины своими руками. А хотите - заведете по советам автора специальный «дачный» гардероб, чтоб почувствовать себя героиней книги или фильма. Вроде бы необязательная мелочь, но она - про качество проживания момента, про ваши эмоции. Про то, как романтизировать обычные дела, всего лишь надев прелестный льняной фартук, как из романов Джейн Остин, вместо привычных треников с оттянутыми коленками. Зимой вы все это будете вспоминать.

Кстати, хвостики от клубники не выбрасывайте. Высушить и добавить в чай - и получите тот самый аромат ягод хоть в январе.

А ЧТО ЕЩЁ

Рецепты: сезонный пирог с помидорами и грибами, яблочная карамель и т. д.

Язык дачных букетов.

Дачный словарь.

Дачная библиотека - коллекция книг, которые погрузят вас в соответствующую атмосферу.

Чек-листы, что нужно успеть в каждом сезоне.

Кьюар-коды, ведущие на видеоуроки по обустройству интерьера.

СОВЕТ АВТОРА

«Не откладывайте отдых и красоту на завтра, даже если чего-то не успели. Завтра будут новые дела. Пусть в каждом дне найдется время, чтоб сервировать красивый завтрак и просто насладиться».