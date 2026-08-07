Большую арктическую экспедицию организует Департамент образования и науки Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вчера вечером из Домодедово вылетела шестая Большая арктическая экспедиция московских школьников и студентов колледжей. 14 ребят, разделенные на два отряда, будут трудиться на полуострове Таймыр. Первая группа - «Хранители истории» - завершат начатое прошлым летом восстановление мемориала погибшим полярникам и летчикам на самой северной точке Евразии - мысе Челюскин. В прошлом году они отреставрировали одну стелу, в этом году приведут в порядок еще две. Так получилось, что в команду пробились только девушки и в этот раз ее даже переименовали в «Хранительниц».

Вчера вечером из Домодедово вылетела шестая Большая арктическая экспедиция московских школьников и студентов колледжей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во втором отряде - «Исследователи Арктики» - есть три парня, но девчонок все равно на одну больше. В рамках научного волонтерства они будут исследовать флору, фауну, состояние окружающей среды и климат Крайнего Севера по заданию 11 российских НИИ. В итоге нас ждут настоящие научные открытия и ответ на вопрос - насколько чисты сейчас арктические просторы?

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правда, чтобы ответить на этот вопрос, придется преодолеть больше сотни километров до Челюскина. И каким будет этот путь - одному Богу известно. В Москве сейчас жаркое лето, а на Таймыре буря мглою небо кроет и крутит снежные вихри, несмотря на полярный день! К тому же велика вероятность встретить в безлюдных просторах самую разную живность - от милых оленей и овцебыков до совсем не милых полярных волков и белых медведей. Потому ребят сопровождает один из лучших специалистов по северным хищникам Владимир Мельник. Все участники экспедиции снабжены файерами и сигналами охотника, чтобы при необходимости отпугивать непрошеных гостей.

Московские школьники отправились на самую северную точку Евразии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По традиции всю экспедицию и отряд походников возглавляет знаменитый полярный исследователь, директор центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий», кавалер ордена Мужества Матвей Шпаро.

Маршрут экспедиции Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

- В этот раз мы идем по абсолютно новому маршруту. В прошлые годы - и зимой, и летом - мы заходили на мыс Челюскин с восточной стороны, по побережью моря Лаптевых. Теперь же нас ждет западная часть полуострова Таймыр и Карское море. То есть в самом прямом смысле мы окунемся в неизведанное.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- С научной точки зрения это невероятно интересно! - добавляет кандидат биологических наук, директор гимназии Василия Великого Иван Смирнов, зам руководителя экспедиции по научным вопросам. - Мы отправляемся на Карское побережье, чтобы раскрыть «пограничную тайну» Арктики. Дело в том, что мыс Челюскин выступает естественной границей между западной (более мягкой по климату) и восточной (более суровой) частями полуострова, а значит, между двумя разными мирами северной природы. Сравнение биоразнообразия по обе стороны природного рубежа - не просто красивая метафора, а строгая научная задача: понять, где и как природа Арктики «переключает режимы».

Матвей Шпаро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Таким образом научный отряд проведет комплексное исследование «двух Арктик в одной», чего не делалось, наверное, со времен Амундсена. Кстати, с тех самым времен там ничего не изменилось и до Международной космической станции в два раза ближе, чем до последнего оплота цивилизации - села Хатанга. До МКС - чуть больше 300 км, до Хатанги - около 700…

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С «Исследователями» весь маршрут пройдет специальный корреспондент «КП» в Арктике» Евгений Сазонов. Слушайте его репортажи ежедневно на Радио «Комсомольская правда» (и на radiokp.ru), читайте в «Комсомолке» и на самом популярном сайте Рунета KP.RU.

Специальный корреспондент «КП» в Арктике» Евгений Сазонов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

СПРАВКА КП

Большую арктическую экспедицию организует Департамент образования и науки Москвы при поддержке Движения Первых Москвы и общественного экологического проекта «Чистая Арктика».

О том, как прошла Большая Арктическая экспедиция в 2025 году, можно почитать здесь.