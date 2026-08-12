Надежда Кадышева за карьеру напела на 10 миллиардов рублей: Вся правда о доходах и долгах певицы

Поймав вторую волну популярности благодаря хиту «Веночек» и соцсетям, Надежда Кадышева стала одной из главных российских звезд. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Самая «дорогая» певица - так Надежду Кадышеву сейчас называют в кулуарах шоу-бизнеса. Поймав вторую волну популярности благодаря хиту «Веночек» и соцсетям, артистка стала одной из главных российских звезд. По крайней мере по заработкам. Однако ходят упорные слухи, что у певицы и ее семьи имеются крупные долги, в том числе по налогам. KP.RU решил разобраться в ситуации.

Погрязла в судах

- На летних корпоративах ценник «Золотого кольца» вырос до 20 - 25 млн рублей в зависимости от места проведения закрытого праздника, - рассказал KP.RU промоутер компании «Ру-концерт» Евгений Морозов, давний друг семьи Кадышевой.

Слова Морозова подтверждает и информация из открытых источников. Даже если не брать в расчет корпоративы и стадионные концерты, столичный театр Кадышевой приносит большие доходы. За последний год выручка театра «Золотое кольцо» выросла до 402,4 млн рублей, что почти в шесть раз превышает заработки за предыдущий год (69,2 млн).

Однако, несмотря на то что компания Кадышевой демонстрирует рост оборота, театр погряз в судах. По данным ФНС на 1 июля 2026 года, у «Золотого кольца» имеется налоговая задолженность в размере около 992 тыс. рублей.

Несмотря на то что компания Кадышевой демонстрирует рост оборота, театр погряз в судах из-за налоговых задолженностей Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, кредиторы пытаются через суд вернуть свои инвестиции в театр певицы - более 2 млн рублей. А авторы хитов Надежды и Российское авторское общество (РАО) заставляют команду артистки выплачивать причитающиеся им гонорары.

Так, РАО пытается взыскать с «Золотого кольца» 100 тысяч рублей, поскольку команда певицы по итогам последних концертов не рассчиталась с композиторами и поэтами, написавшими песни для народной артистки.

В прошлом году Арбитражный суд Москвы по иску РАО взыскал с певицы 40 тысяч рублей. Тогда предметом судебного спора стала песня Виктора Пеленягрэ «Россия-Русь», исполнение которой тоже не было согласовано с семьей автора, а также не были выплачены обязательные отчисления. Такой же судебный спор был у Кадышевой и за ее хит «Течет ручей» (авторы - Петр Черняев и Наталья Трушина). Но команда артистки урегулировала назревающий конфликт и выплатила авторам гонорары.

Благополучно закончился и суд с челябинским автором Александром Незвановым, обвинившим певицу в незаконном присвоении песен.

«Никаких разрешений, договоров не было вообще. Когда я услышал свою песню «Ветер туман несет» в исполнении Кадышевой, был в шоке. Директор певицы отказался со мной разговаривать, а потом мне предложили записать дуэт на песню «Прости за любовь» - но без обсуждения финансовых условий», - рассказал Незванов в эфире шоу Андрея Малахова.

Автор поведал зрителям, что его песни - «Ветер туман несет», «Прости за любовь», «Я зову тебя - Родина» и другие хиты «Золотого кольца» были записаны певицей без его ведома. По словам Незванова, он передал артистке свои песни через администратора ее фан-клуба, но не думал, что певица запишет их без спроса, не заплатив ему ни копейки.

Автор требовал у певицы через суд 80 тысяч рублей, и в дальнейшем спор был урегулирован: Надежда заплатила по счетам.

Певица Надежда Кадышева, ее супруг Александр Костюк и сын Григорий Костюк Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Слухи о банкротстве - происки конкурентов»

- Кадышева действительно сейчас является самой высокооплачиваемой звездой. Она, без преувеличения, номер один на российской эстраде, - говорит промоутер Евгений Морозов. - На летних гастролях певицы повсюду аншлаги. Ходят слухи, что у семьи Кадышевой много долгов, однако, зная этих музыкантов не один десяток лет, могу сказать, что все это ерунда. Это богатейшие люди. За годы карьеры Кадышева напела на 10 млрд рублей! У нее более чем солидное состояние. Что касается долгов перед налоговой, музыканты обсуждали в кулуарах: мол, эти суммы были начислены ошибочно. Чтобы это оспорить, нужно подать в суд, и ошибка будет устранена. А так у Кадышевой все прекрасно. Ей не нужны пиар и побочный бизнес, она и так отлично зарабатывает.

Надя очень стойкая. Годами их семью недолюбливали коллеги: сначала Надежда Бабкина с ней «билась» за первенство, потом другие певицы пытались конкурировать.

Первая волна популярности у «Золотого кольца» случилась, когда их хиты запел Виктор Черномырдин (особенно политику нравилась песня «Течет ручей». - Ред.). Потом Кадышевы устали от публичности и ушли в тень, но при этом успешно гастролировали. После «Веночка», ставшего уже народным, Надя снова обрела популярность и «подвинула» многих звезд. Поэтому конкуренты пытаются нивелировать ее успех с помощью слухов о банкротстве и неподъемных долгах.

КСТАТИ

«Переживает за личную жизнь сына»

Надежда Кадышева с мужем и сыном на сцене. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

- Ходили слухи, что у Надежды депрессия, поэтому мы не видим ее интервью. Это неправда, - утверждает промоутер Евгений Морозов. - Кадышева - счастливая женщина. Она с мужем (музыкантом Александром Костюком. - Ред.) с юности, круглосуточно вместе. У них единственный сын Гриша, которого они безумно любят. Надя переживала, что личная жизнь у ребенка не складывается. Сначала Гриша женился на дочери бизнесмена Алексея Бирюкова Анжелике, у них родился сын. Но долго они не прожили, разругались. Такой же сценарий был и со второй женой Гриши (дочерью банкира. - Ред.) Габриеллой Мерман. Тоже пышная свадьба, рождение сына и последующий развод. Сейчас Гриша один, мать переживает, что он пока не создал крепкую семью, как у них с Александром.

К слову, недавно запевший с родителями наследник Кадышевых, не имея за плечами академического вокала, зарабатывает сейчас больше дипломированных музыкантов.

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