Как восстановить здоровье после травм, инсультов и операций: что важно знать о медицинской реабилитации по ОМС

В последние годы сфера медицинской реабилитации в рамках ОМС активно развивается. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

С каждым годом в нашей стране выделяется все больше средств на медицинскую реабилитацию. Такая восстановительная медпомощь полагается в рамках ОМС после инсультов, сложных операций на сердце, суставах, онкологического лечения и в ряде других случаев. Отдельное внимание уделяется медицинской реабилитации участников специальной военной операции.

Как выглядит сегодня в России система медреабилитации по ОМС? На что могут рассчитывать пациенты и как получить помощь на практике? Рассказываем об этом вместе с экспертами Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

КОМПЕТЕНТНО

В последние пять лет сфера медицинской реабилитации в рамках ОМС активно развивается.

— Наблюдается устойчивый рост объемов и финансового обеспечения медицинской реабилитации, — рассказал в ходе круглого стола на форуме «Здоровое общество» председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. — Объем реабилитации вырос более чем на 65% — с 1,2 млн случаев в 2022 году до почти 2 млн случаев в 2026 году. Финансирование увеличилось в 2,4 раза — с 48,9 млрд рублей до 119,1 млрд рублей.

Помощь пациентам должна быть оказана как можно раньше — это повышает шансы на выздоровление. Фото: NMK-Studio/Shutterstock/Fotodom

С КАКОГО МОМЕНТА НАЧИНАЕТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Медицинская реабилитация по ОМС делится на три этапа:

- Первый — реабилитация в профильном стационаре, где пациент проходит лечение по своему основному заболеванию. Например, в сосудистом центре после инсульта. Или в травматологическом центре после ДТП, других травм.

! По современным стандартам медпомощи реабилитация должна начинаться как можно раньше. Так, после инсульта она может стартовать даже на этапе реанимации — это повышает шансы на восстановление организма.

- Второй этап — в специальном отделении медицинской реабилитации. Это тоже круглосуточный стационар, куда переводят пациента после стабилизации состояния.

- Третий этап — в дневном стационаре или амбулаторный. Пациенты посещают врачей-реабилитологов и других специалистов в поликлиниках, центрах реабилитации. Либо получают устройства для реабилитации на дом.

! Такая трехэтапная реабилитация предусмотрена после острых состояний — сердечно-сосудистых катастроф (инсультов, инфарктов), черепно-мозговых травм и т. д. Если пациент не находится в остром состоянии, но нуждается в восстановительной медпомощи (например, при хронических неврологических заболеваниях, болезнях опорно-двигательного аппарата и др.), он может обратиться для рассмотрения вопроса о реабилитации в поликлинику, к которой прикреплен по ОМС.

Сегодня медреабилитация по ОМС включает не только лечебную физкультуру и физиотерапию, но и применение высоких технологий. Фото: Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

ОТ ЛФК ДО ЭКЗОСКЕЛЕТОВ: ЧТО СЕГОДНЯ ВХОДИТ В РЕАБИЛИТАЦИЮ ПО ОМС

В 2022 году в нашей стране был запущен специальный федеральный проект — «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (позднее он вошел в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»).

— Одним из основных направлений проекта стало оснащение медорганизаций современными технологиями и устройствами для медицинской реабилитации. Это и различные тренажеры, и специальные компьютерные программы, — рассказал в интервью «Комсомольской правде» заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин. — Также для реабилитации сегодня используют такую прорывную технологию, как экзоскелеты. Они помогают людям, которые после травм и заболеваний потеряли возможность стоять, двигаться. Обездвиженные пациенты получают возможность разрабатывать мышцы, восстанавливать мышечную память и т. д. Это может серьезно изменить качество жизни.

Словом, сегодня медреабилитация включает не только привычные методы лечебной физкультуры и физиотерапии, но и применение высоких технологий, роботизированных систем и т. д. При этом с пациентом при необходимости работает целая мультидисциплинарная реабилитационная команда. В нее входят неврологи, логопеды, психологи, эрготерапевты (помощники в восстановлении бытовых навыков) и другие специалисты.

НА ЗАМЕТКУ

Не путайте с санаторно-курортным лечением

— В отдельных случаях пациента могут отправить на реабилитацию в санаторно-курортные организации. Однако это, скорее, редкость, — пояснили «КП» в Минздраве. — Важно не путать понятия. Медицинская реабилитация — вид медпомощи, направленный на восстановление утраченных функций организма. А санаторно-курортное лечение — это использование природных лечебных факторов для укрепления здоровья.

При развитии медреабилитации в рамках ОМС упор делается на оснащении современными технологиями и устройствами именно медицинских организаций — специальных отделений в поликлиниках, больницах. Также создаются специализированные реабилитационные центры.

Классическое санаторно-курортное лечение — совсем другая история.

Медицинская реабилитация направлена на восстановление утраченных функций организма. Фото: Robert Kneschke/Shutterstock/Fotodom

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СРОКИ РЕАБИЛИТАЦИИ

В интернете и соцсетях встречаются сообщения: мол, после инсульта курс бесплатной реабилитации может длиться максимум месяц. Это недостоверная информация.

На самом деле в законодательстве, регулирующем порядок реабилитации, нет ограничивающих сроков. В каждом случае продолжительность того или иного этапа восстановительной медпомощи определяется для пациента персонально — в зависимости от медпоказаний и его реабилитационного потенциала. То есть специалисты (врач-реабилитолог и другие эксперты) определяют: насколько эффективны могут быть для конкретного человека те или иные технологии реабилитации. И подбирают индивидуальную программу занятий, упражнений и т. д., которая должна дать максимальную отдачу.

При этом в нормативных актах подчеркивается: мероприятия по медицинской реабилитации на первом этапе должны быть начаты в острейший (до 72 часов) и острый периоды течения заболевания, при неотложных состояниях, состояниях после оперативных вмешательств (в раннем послеоперационном периоде), хронических критических состояниях. Реабилитационные мероприятия проводятся ежедневно, продолжительностью не менее 1 часа, но не более 3 часов.

КАК ПОПАСТЬ НА МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ПО ОМС

После острых состояний на первый и второй этап (круглосуточный стационар) должны сразу направлять лечащие врачи. Если этого не произошло, пациент или его близкие могут обратиться к лечащему врачу и поставить вопрос о медицинской реабилитации.

Для прохождения реабилитации амбулаторно либо в условиях дневного стационара нужно обратиться в районную поликлинику, к которой пациент прикреплен для получения медпомощи по ОМС. Если состояние здоровья не позволяет приехать в поликлинику, вызывается врач на дом.

Страховая медицинская компания является защитником прав и интересов пациентов. Фото: Garun.Prdt/Shutterstock/Fotodom

НА ЗАМЕТКУ

Если возникают вопросы или трудности

Если пациент или его близкие нуждаются в консультации по вопросам медреабилитации в рамках ОМС либо сталкиваются с трудностями при получении такой медпомощи, то могут обратиться за содействием к своему страховому представителю. Так называют специалистов страховых медицинских организаций, выдающих нам полисы ОМС. Они обязаны оказывать информационную поддержку и защищать интересы пациентов.

Связаться со своим страховым представителем можно, позвонив по телефону колл-центра страховой компании (найдете на сайте своего страховщика, введя в поисковой системе его название). Также контакты можно узнать на портале «Госуслуги» — в разделе «Здоровье», указав номер своего полиса ОМС.

ВАЖНО

Участникам СВО — особое внимание

Для бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, предусмотрена особая поддержка. Она включает внеочередное прохождение реабилитации, консультации медицинского психолога, реабилитацию на дому (в том числе с применением телемедицинских технологий), санаторно-курортное лечение, оперативное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями.

С 2026 года участники СВО получают преимущественное право размещения в одноместной или двухместной палате при необходимости госпитализации. Также с этого года в системе ОМС расширены возможности реабилитации после протезирования. В нее входит комплексное восстановление, в том числе при выраженном болевом синдроме, а также работа с современными протезами.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Современная медицинская реабилитация дает все больше возможностей для восстановления после травм, операций, тяжелых заболеваний. В России такая медпомощь гарантирована пациентам по ОМС. Важно знать об этих гарантиях, пользоваться ими и не упускать время, чтобы получить максимальную отдачу от реабилитации.