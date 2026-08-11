Балерина и актриса Наталья Трубникова умерла на 72-м году жизни. Фото: кадр из фильма "31 июня", 1978 год

Наталье Трубниковой был 71 год. Она умерла у себя дома в центре Москвы. Её обнаружила соседка по квартире.

Наталья Трубникова известна по главной роли принцессы Мелисенты в музыкальной сказке «31 июня». Это был фильм-мюзикл в жанре фэнтези по мотивам одноименной повести английского писателя Джона Пристли. И одна из самых заметных картин режиссёра Леонида Квинихидзе.

Наталью Трубникову прославила роль Мелисенты из фильма "31 июня" Фото: кадр из фильма.

Биография Натальи Трубниковой

Благодаря музыке композитора Александра Зацепина, благодаря песням, которые сразу стали шлягерами – «Ищу тебя», «Мир без любимого», их исполняла Татьяна Анцифирова, фильм имел колоссальный зрительский успех.

Премьера состоялась 31 декабря 1978 года по Первому каналу Центрального ТВ. Но в августе 1979 года исполнитель одной из главных ролей — премьер Большого театра Александр Годунов - попросил политического убежища на гастролях в США. В СССР он уже не вернулся. Картину «31 июня» положили «на полку».

Побег Годунова сказался на карьере многих артистов балета, которые снимались в кино. Режиссеры боялись приглашать их в свои фильмы. Если очередной артист сбежит (кроме Годунова, остались на Западе еще и Барышников, и Нуреев) для фильма это риски. Поэтому, как говорила Наталья Трубникова, она превратилась в «актрису кинопроб» —режиссеры приглашали её на пробы, но не утверждали, предполагая, что она тоже может уехать за границу. Или приглашали на крошечные роли, в эпизоды, которые в случае чего, легко было вырезать. Тем не менее Трубникова снялась ещё в нескольких фильмах «Клоун», «Шляпа», где снималась еще одна актриса из бывших балерин - Людмила Савельева.

Александр Годунов и его жена Людмила Власова сыграли главные роли в фильме "31 июня" Фото: кадр из фильма.

Но была основная профессия балерины, которая кормила. Наталья Трубникова окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа и потом выступала на сцене Московского музыкального театра им.Станиславского и Немировича-Данченко. В 1990 году вместе с мужем, солистом балета, режиссёром-балетмейстером и педагогом Анатолием Кулаковым, создала школу «Русская Академия Моделей». Детей у пары не было. Тем не менее это был счастливый брак, продлившийся до смерти Анатолий Кулаков в 2022 году. Наталья Трубникова осталась одна. Она страдала болезнью Паркинсона, посильную помощь ей оказывала соседка, которая и обнаружила Наталью Трубникову мёртвой в квартире. Женщины общались 10 августа утром, а вечером артистка перестала отвечать на звонки. На следующий день соседка зашла к Трубниковой и нашла её без признаков жизни, сидящей на диване.

Где и когда пройдет прощание с Натальей Трубниковой пока неизвестно.