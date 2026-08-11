Подразделения беспилотных систем «Южной» группировки войск ликвидировали живую силу противника в районе Алексеево-Дружковки. Фото: Минобороны РФ.

Подразделения беспилотных систем «Южной» группировки войск ликвидировали живую силу противника в районе Алексеево-Дружковки.

«В ходе поддержки наступающих сил в районе Славянска, экипажи беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили и уничтожили живую силу противника», - комментируют кадры в Минобороны России.

Силы нашей группировки действуют в ближнем тылу врага, нарушая его обороноспособность. Это достигается путем блокировки транспортных путей, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления беспилотниками и артиллерийских позиций.

Также можно увидеть, как в ходе разведки операторы FPV-дронов уничтожают более 10 наземных роботизированных комплексов ВСУ.

В военном ведомстве поясняют, что безэкипажные платформы ВСУ, а также гексакоптеры оснащенные средствами наблюдения, разведки и РЭБ, доставляют украинским боевикам имущество, боеприпасы и ГСМ. Они пытаются проскочить по лесополосам и под защитными сетями, но наши операторы успешно их поражают, используя различные типы БПЛА, в том числе с оптоволоконным управлением, и мощные боеприпасы собственного производства.

А когда нашим военнослужащим удается поразить пункты управления, то сразу несколько беспилотников остаются бесхозными.

«Наши «птицы» не оставляют врагу выбора. Гоним его назад», - говорит оператор с позывным «Фарт».

Российские дроны и штурмовики вытесняют противника, заставляя бросать технику и оборонительные рубежи.