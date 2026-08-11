Три предлога, под которыми чаще всего звонят мошенники: если услышали что-то из этого, сразу кладите трубку

Схемы телефонных мошенников крайне изощренные. Обычно в них принимают участие несколько человек Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники постоянно придумывают что-то новенькое, подстраиваются под информационные поводы, тестируют свежие легенды. Но довольно часто используют одни и те же сценарии. Наверное, потому, что они работающие. В МВД перечислили следующие, наиболее популярные:

1. Звонок из банка

Клиенту сообщают, что по его карте якобы проходят подозрительные операции. Мол, в данный момент средства отправляются на имя какого-то человека (называют любое ФИО). Чтобы приостановить операцию, потенциальную жертву просят назвать персональные данные и код подтверждения, который придет в смс.

Правильная реакция: положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк. По номеру, который указан на карте. Сотрудник банка может действительно вам звонить. Но лишь в том случае, если вы сами отправляете крупную сумму денег незнакомому человеку.

2. Продление сим-карты

Звонящий представляется сотрудником сотового оператора и информирует, что сегодня заканчивается срок действия договора предоставления услуг сотовой связи. Мол, если его не продлить, тогда номер заблокируется. Нельзя будет никому позвонить или написать, мобильный интернет тоже отключится. Договор можно подписать удаленно – через портал госуслуг. Для этого присылают оттуда смс. Если так сделать, мошенники получат доступ к вашему аккаунту на «Госуслугах».

Правильная реакция: положить трубку и самостоятельно позвонить в колл-центр собственного оператора. Или просто положить трубку. Договор мобильной связи бессрочный. Продлевать его не нужно.

3. Сотрудник силового ведомства

Человек на том конце мобильного «провода» представляется каким-нибудь подполковником. Следственного комитета, Генпрокуратуры, ФСБ или чего-то еще. Говорит, что им поступила информация – якобы со счета гражданина в данный момент списываются деньги и отправляются в пользу ВСУ. Мол, это считается госизменой. Но все можно решить. Главное – доказать свою непричастность. Для этого надо «задекларировать» все имеющиеся деньги и отправить их на «безопасный» счет в Центробанке.

Правильная реакция: ну вы поняли… Положить трубку и не разговаривать в выдуманным силовиком. Представители силовых структур никогда не звонят гражданам. А обычно приходят сразу домой. Как правило, рано утром. И очень громко стучат в дверь. Но даже если и звонят (что крайне-крайне редко), то ничего не требуют сделать удаленно, а просят подойти в конкретный кабинет по конкретному адресу.

Мошенники постоянно придумывают что-то новенькое, подстраиваются под информационные поводы, тестируют свежие легенды Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Итого. Схемы телефонных мошенников крайне изощренные. Обычно в них принимают участие несколько человек. Они играют разные роли. Это нужно для того, чтобы потенциальная жертва поняла всю серьезность ситуации. В этот момент у человека на фоне страха (за свои деньги, родственников или свободу) может отключиться критическое мышление. А именно это преступникам и нужно.

Поэтому правило простое – относимся с подозрением к звонкам любых незнакомых людей, которые просят или даже требуют что-то сделать с деньгами, запугивают и торопят. И если чувствуете что-то неладное, тут же сбрасывайте звонок. Это не преступление. В конце концов, у вас просто мог сесть аккумулятор. Так потом в Следственном комитете и объясните… Шутка.

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