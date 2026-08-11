В Черном море был потоплен украинский патрульный катер. Фото: Илья Аверьянов/ТАСС

Войска Минобороны России взяли под контроль села Щербаковка в Харьковской области и Новое Поле в Запорожской области. Об этом заявило Министерство обороны РФ, уточнив, что эти штурмы населенных пунктов провели штурмовые отряды группировок войск «Север» и «Восток» - соответственно.

За минувшие сутки украинские вооруженные силы понесли значительные потери по всей линии фронта. Группировка «Север» ликвидировала 240 украинских военнослужащих, «Запад» — 210, «Южная» — 150, «Центр» — 370, «Восток» — 315, а «Днепр» — 35.

Общие потери украинской стороны составили 1320 боевиков, включая иностранных наемников.

Помимо живой силы, глава ВСУ Драпатый лишился за сутки: одного танка, 13 единиц бронетехники, 8 артиллерийских орудий и 95 автомобилей.

Объединенная группировка войск ВС РФ также провела массированные удары по логистической инфраструктуре, складам, цехам и местам дислокации ВСУ в 154 районах, используя армейскую авиацию, реактивные дроны, крылатые ракеты и дальнобойную артиллерию.

В Черном море был потоплен украинский патрульный катер.

Средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и 931 ударный дрон ВСУ самолетного типа.

Минобороны РФ опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28нм

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 11 августа 2026 года уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

203 956 - дронов.

669 - ЗРК.

30 534 - танка и бронемашин.

1 769 - РСЗО.

36 120 - орудий.

68 984 - единицы спецтехники.