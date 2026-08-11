«Одиссея» на русский лад: какой может быть экранизация Сарика Андреасяна бессмертной поэмы Гомера

Одиссей: Павел Прилучный

Как ни крути, а Сарик Андреасян — главнейший русский режиссер прямо сейчас. Вволю наснимав разнообразных комедий, он перешел к крупным формам: экранизировал «Онегина» 12+, взялся за «Войну и мир» 12+… Андреасян в центре всех важных кинособытий, даже если не причастен к ним напрямую. К примеру, скандального «Колобка» 6+ снимал не он, но претензии зрители все равно адресуют ему — просто потому, что многим кажется, что этот режиссер снял вообще все. Ему даже оправдываться пришлось.

Совершенно очевидно, что «Одиссея» 18+ по Гомеру для Сарика - вопрос времени. Кристофер Нолан снял (хит №1 по всему миру прямо сейчас) — а чем Андреасян хуже? Несмотря на многолетний (и часто справедливый) шквал критики в свой адрес, последний не привык ставить себя ниже самых громких имен мирового кино.

Так что мы просто заглянули в недалекое будущее и представили, какое кино это могло быть.

У Нолана: Мэтт Деймон

Одиссей: Павел Прилучный

Да, Гарик Харламов - вылитый Деймон, но зачем нам клон? Прилучный интересен тем, что в молодые годы его амплуа - ехидный трикстер, опасный хулиган. Но однажды Сарик Андреасян стал брать Павла на роли суровых бруталов («Жизнь по вызову», 18+), благо к тому моменту актер основательно потрудился над внешностью. Важная метаформоза придаст глубины образу. Этот Одиссей — не нытик на антидепрессантах, как у Нолана, но боец, не знающий жалости. Горе разным там циклопам и лестригонам.

Пенелопа: Елизавета Моряк

У Нолана: Энн Хэтэуэй

Пенелопа: Елизавета Моряк

Андреасян утверждает, что берет эту актрису в каждый свой фильм только за необыкновенный талант. А то, что она его жена — просто совпадение. Злые языки напоминают, что ни у кого больше Лиза не снимается, но ведь это легко объяснить большой занятостью в картинах супруга. С одним согласятся все: Моряк очень красива, а на дне ее огромных глаз притаилась печаль. Что еще надо для роли Пенелопы?

Телемах: Денис Дорохов

У Нолана: Том Холланд

Телемах: Денис Дорохов

Юноша, выросший без отца, еще слаб и вынужден с болью наблюдать, как орды женихов пируют в его доме, домогаясь его матери. Выбор Дениса - это ход от противного: все привыкли, что бывший кавээнщик выступает в роли шута, тем неожиданнее в его исполнении будут трагические ноты.

К тому же Дорохов неуловимо похож на Тома Холланда.

Калипсо: Анастасия Волочкова

У Нолана: Шарлиз Терон

Калипсо: Анастасия Волочкова

Вместо цветков лотоса, приглушающих душевную боль - и память заодно, у нас будет бокальчик дорогого просекко со свежей клубникой, которые Настя пропагандирует на протяжении десятилетий. В кадре героиня выглядит утомленной: 7 лет развлекать случайно подвернувшегося мужика — это вам не шутка. А ну давай вертайся на свою Итаку! А мне на Мальдивы пора.

Елена Прекрасная: Елена Ханга

У Нолана: Лупита Нионго

Елена Прекрасная: Елена Ханга

В России тоже есть симпатичные чернокожие дамы! Во взгляде Елены мы читаем приятные воспоминания о туристической поездке в Трою и объятиях женокрада Париса. Не больно-то она и переживает, что из-за нее уйма народу полегла.

Афина: Ольга Бузова

У Нолана: Зендея

Афина: Ольга Бузова

За свою жизнь Оля пролила немало слез. И от возлюбленных ей доставалось, и Дмитрий Губерниев однажды обидел. Так что боль от всех проступков Одиссея ей и изображать не надо.

Антиной: Дима Билан

У Нолана: Роберт Паттинсон

Антиной: Дима Билан

Высокомерный эгоцентричный тип, много мнящий о себе. Лучше Димы не найти: еще недавно тактичный-эмпатичный, сейчас певец переживает острую фазу звездной болезни. На недавнем концерте Билан отгородился от части зрителей 6-метровой стеной, а потом сказал журналистам, что они плохо готовятся и задают дурацкие вопросы. Готовый Антиной — надо Диму брать, пока не вылечился.

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